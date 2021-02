Impatto sul mercato

Le cifre sul mondo del lavoro hanno portato una leggera debolezza sul dollaro. Il cambio eurodollaro è salito da 1,1980 fino a un picco a 1,2024. La debolezza della creazione di posti di lavoro (soprattutto per le revisioni al ribasso di novembre/dicembre) e il basso tasso di partecipazione al lavoro porteranno la FED a mantenere il proprio atteggiamento ultra-accomodante e spingeranno Biden ad accelerare il processo per far approvare il relief plan da 1900 miliardi di dollari. Oggi al Senato è stata approvata una proposta di budget relativa al relief plan con la necessità per la prima volta di richiedere il voto del vicepresidente Kamala Harris per rompere la parità (51-50 in favore). Crediamo che Biden cercherà di velocizzare il processo per far approvare il suo piano di aiuti entro marzo.



Filippo A. Diodovich, senior strategist di IG Italia

