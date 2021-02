Dati decisamente interessanti che indicherebbero che non solo l’Italia riuscirebbe finalmente ad abbattere significativamente la spesa per interesse sul debito, ma che libererebbero risorse per ulteriori investimenti.

Sembra probabile, dunque, che se Draghi dovesse formare il governo, lo spread possa stabilizzarsi intorno ai livelli attuali o continuare gradualmente il percorso di riduzione già cominciato a marzo 2020 e indirizzato ai livelli pre-maggio 2018, causato probabilmente, tra le altre cose, anche dalla caccia alla cedola, in un contesto di rendimenti obbligazionari sempre più risicati.

Giova però ricordare che lo spread è un indicatore altamente ciclico: indipendentemente dall'andamento dell’Italia, nel breve termine, crescerà e diminuirà di pari passo con la volatilità dei mercati globali. Non va dimenticato che con il governo Monti risalì oltre quota 500, in occasione tra l’altro della crisi dell’euro, chiusa con il famoso “Whatever it takes” pronunciato proprio da Draghi.

Riguardo all’ammontare del debito pubblico poi, nei recenti articoli sul Financial Times, l’ex governatore è stato piuttosto esplicito: gli stati devono investire se vogliono uscire dalla palude della crisi. Con la BCE che acquista tutto il possibile, non c’è motivo di non emettere debito e monetizzarlo.

Quale sarà l’impatto del recovery Plan?

Secondo Michele Morra, Portfolio Manager di Moneyfarm, “Il vero tema resta legato alla sua sostenibilità di medio periodo. Quando l’intervento di sostegno delle banche centrali verrà meno quanto sarà sostenibile il servizio del debito? In questo senso la figura di Draghi può rappresentare una garanzia per gli investitori, ma a contare saranno soprattutto i dati core relativi all’economia e il livello di coordinamento della risposta data dai governi europei alla crisi. Al di là di questo effetto di breve termine, sarà interessante misurare le risposte dell'esecutivo Draghi sulla capacità del Paese di generare crescita, sia nel 2021 sia attraverso investimenti che migliorino le prospettive di lungo termine.

L’impatto del Recovery Plan sullo spread può avere varie forme. C’è una parte di investimenti a fondo perduto che potrebbero stimolare nel medio termine crescita e inflazione: ciò potrebbe portare il rapporto debito/Pil verso un bilancio più favorevole. C’è poi una parte di prestiti, bisogna ricordare che si tratta comunque di debiti che andranno rifinanziati. Ciò non ha un impatto diretto sullo spread ma è normale che le varie misure che l’Italia ha preso aumentando il debito renderanno il Paese più suscettibile ad aumenti del differenziale di rischio. Questa è una realtà con la quale sia il governo italiano, sia l’intera governance del sistema euro dovranno fare i conti nel medio termine. Le due variabili principali sono la crescita e la capacità della politica monetaria di continuare a garantire implicitamente il debito dell’Italia e di altri Paesi”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 05 Feb 2021 12:17