S&P Global PMI Terziario: a novembre rallenta la contrazione dei servizi

Export in contrazione

La domanda estera è comunque rimasta particolarmente debole registrando uno dei tassi più rapidi ed elevati di contrazione delle esportazioni. I dati di novembre hanno fornito inoltre nuovi segnali di capacità in eccesso, visto che il livello degli ordini inevasi è diminuito, dopo il valore invariato di ottobre. Il campione monitorato ha collegato tale declino all'abilità di direzionare le risorse sugli ordini ancora non completati, vista la combinazione del calo dei nuovi ordini e l'aumento occupazionale. Sicuramente, in questo penultimo mese del 2022, la creazione di posti di lavoro è stata sostenuta estendendo l'attuale sequenza di aumento delle assunzioni del settore terziario a più di un anno e mezzo. Il tasso di incremento è stato oltretutto il più rapido da luglio e marginale.

Prezzi e costi ancora in salita

Sul fronte dei prezzi, a novembre, sono di nuovo aumentati i costi medi affrontati dalle aziende del terziario in Italia. Il campione intervistato ha menzionato i costi relativi ad energia, carburante, materiali, trasporti e gestione come cause principali d'inflazione. Il tasso di incremento è stato il più lento in tre mesi, pur rimanendo molto elevato nel contesto dei dati storici. È ormai da giugno 2020 che i costi di gestione aumentano su base mensile. Ne risulta che i dati di novembre hanno evidenziato il quattordicesimo mese consecutivo di aumento delle tariffe applicate dal settore terziario in Italia. Le aziende campione lo hanno attribuito al trasferimento dei costi maggiori ai clienti finali. Il tasso di inflazione ha indicato un leggero rialzo mensile ed è stato tra i più alti registrati durante i 25 anni di storia dell'indagine.

In ultimo la fiducia di novembre è migliorata rispetto ai minimi in quasi due anni di ottobre, come evidenziato dall'Indice sulle Prospettive Future che ha toccato il valore più alto in cinque mesi. L'ottimismo è stato collegato dalle aziende alla speranza di migliori condizioni della domanda, alla diminuzione delle pressioni sui costi e alla fine della guerra in Ucraina. In ogni caso, l'ottimismo è rimasto tenue rispetto alla media storia. Alcune aziende hanno espresso preoccupazione sulle previsioni economiche a breve termine e sui tassi di inflazione.