S&P Global PMI Composito Italia: a novembre la produzione segna un nuovo calo



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia di novembre ha indicato 48.9, registrando il quinto mese consecutivo di contrazione della produzione del settore privato italiano, con un declino ampiamente distribuito tra i due settori: manifatturiero e terziario.

Ciò detto, quest’ultima lettura ha indicato un rialzo rispetto a 45.8 di ottobre segnalando il tasso di contrazione più debole da agosto. Allo stesso tempo, anche il flusso dei nuovi ordini di novembre è diminuito, in parte a causa di una nuova e forte riduzione dei nuovi ordini dall'estero.

Crescono ancora le assunzioni

Il tasso di contrazione del flusso delle commesse totali è stato tuttavia il più lento nell'attuale sequenza di declino degli ultimi cinque mesi ed ha indicato valori marginali. Il livello delle commesse inevase è quindi diminuito leggermente per il sesto mese consecutivo.

Malgrado l'indebolimento della domanda ed i segnali di capacità in eccesso, nel mese di novembre le aziende italiane hanno continuato ad assumere. Infatti, il tasso di creazione occupazionale ha indicato un rialzo toccando il valore più alto in quattro mesi.

In merito ai prezzi, sono rallentati i tassi di inflazione mensili dei costi e dei prezzi di vendita, restando tuttavia storicamente elevati.