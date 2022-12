S&P Global PMI Composito Eurozona: a novembre l'economia si contrae per il quinto mese consecutivo

L’Indice destagionalizzato S&P Global PMI della Produzione Composita dell’Eurozona di novembre si è posizionato su un valore inferiore a 50.0 indicando una contrazione per il quinto mese consecutivo. Nonostante la lettura di novembre di 47.8 abbia indicato un rialzo rispetto a 47.3 di ottobre, mostrando un ritmo di contrazione più debole, ha comunque evidenziato la più lunga sequenza di declino dell’economia dell’eurozona dalla recessione avutasi tra il 2011 e il 2013, causata dalla crisi del debito dell’eurozona.

Calano i livelli di produzione

I livelli di produzione di novembre del settore manifatturiero e terziario sono diminuiti. Ma mentre il calo della produzione di beni è rallentato rispetto a ottobre, il declino dell’attività terziaria è stato il più elevato da febbraio 2021. Ancora una volta la ridotta domanda ha pesato considerevolmente sull’attività economica dell’area euro ma al contempo in alcune aziende la crisi energetica ha frenato la produzione.

È la prima volta da maggio 2020 che la produzione composita manifatturiera e terziaria segnano contrazioni in tutte le nazioni dell’eurozona dove i dati PMI compositi sono disponibili. La prestazione di novembre della Germania è rimasta la peggiore, nonostante abbia indicato un rallentamento del tasso di contrazione grazie alla più debole riduzione dell’attività economica da agosto. Contrazioni più deboli sono state registrate anche in Spagna e Italia, mentre Francia e Irlanda hanno riportato il loro primo declino della produzione da febbraio 2021.

I dati dell’indagine di novembre hanno segnalato il quinto calo mensile consecutivo del flusso dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende dell’eurozona. Il tasso di contrazione, sebbene si sia ridotto dal record in 23 mesi di ottobre, è comunque rimasto complessivamente forte. Gli ordini ricevuti dalle fabbriche hanno indicato un forte crollo rispetto alla contrazione più modesta della domanda pervenuta al terziario. Eppure, il volume dei nuovi ordini di servizi ha indicato lo stesso ritmo di declino di ottobre, mese in cui si è registrato un tasso di calo record in 20 mesi. Anche la domanda estera, incluso il commercio intra eurozona, ha indicato una rapida diminuzione. A novembre, le pressioni sulla capacità operativa si sono ulteriormente ridotte, come evidenziato dal quinto mese consecutivo di calo delle commesse inevase. Per di più, il tasso di accumulo di ordini in giacenza è stato il più rapido in due anni. La capacità di smaltire più rapidamente gli ordini inevasi è stata agevolata dalla costante assunzione di personale. I posti di lavoro creati a novembre hanno di nuovo indicato un rialzo, estendendo l’attuale sequenza di aumento degli organici iniziata a febbraio 2021, ma segnando in quest’ultimo mese un tasso rallentato fino ai minimi in 21 mesi.