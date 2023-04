PMI Terziario composito Italia: a marzo la crescita corre veloce



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia (manifatturiero più servizi), sostenuto dalla forte accelerazione di crescita del settore terziario, ha registrato a marzo un forte rialzo, toccando il valore più alto in 16 mesi.

Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'indice si è posizionato su 55.2, ovvero di tre punti in più rispetto a 52.2 di febbraio.

Salgono a 3 i mesi consecutivi in cui l'indice segna valori superiori alla soglia di non cambiamento di 50.0 e, insieme ad una crescita più forte del settore terziario, è stato di nuovo sostenuto dal forte incremento della produzione manifatturiera.

Il volume registrato dai nuovi ordini è stato simile, e quello del terziario ha supportato l'elevato rialzo delle commesse totali ricevute a marzo.

Tuttavia, la capacità operativa è stata di nuovo ampiamente sufficiente visto che il lavoro inevaso è di nuovo diminuito leggermente, e a questo ha in parte contribuito la forte andata di assunzioni registrata in tutto il settore privato italiano.

Allo stesso tempo, con il calo dei prezzi di acquisto registrato nel settore manifatturiero, le spese operative generali hanno indicato il più debole rialzo in più di due anni.

Similmente, i prezzi di vendita sono aumentati ad un tasso molto minore.