PMI Terziario composito Eurozona: a marzo forte crescita dell’economia

Forte espansione in Spagna e Italia

Tutte le nazioni dell’eurozona monitorate dall’Indagine PMI (i cui valori compositi coprono il 78% circa della produzione del settore privato dell’eurozona) hanno registrato livelli maggiori di attività rispetto a febbraio. La Spagna è stato il Paese che a marzo ha indicato la prestazione in assoluto migliore, con un forte incremento della produzione e al tasso più rapido in quasi un anno e mezzo. Anche l’Italia ha segnato una forte espansione, la più rapida in 16 mesi. Le due maggiori economie dell’eurozona, Francia e Germania, hanno mostrato i tassi di crescita migliori in dieci mesi, malgrado continuino a rimanere indietro rispetto alle altre nazioni monitorate. A sostenere la più forte attività è stata la domanda di nuovo in crescita, con i dati di marzo che hanno evidenziato il secondo mese consecutivo di aumento dei nuovi ordini. Pur modesta, l’espansione è stata la più rapida in dieci mesi ed a limitarla sono stati gli ordini esteri che hanno indicato un livello di esportazioni (che includono il commercio intra-eurozona) di nuovo in calo, prolungando il periodo di contrazione che si protrae da marzo 2022. A marzo, le aziende dell’eurozona hanno continuato a reclutare personale aggiuntivo, sostenendo l’attuale sequenza di creazione occupazionale iniziata poco più di due anni fa. Il tasso di incremento dei posti di lavoro è stato inoltre più elevato della media di lungo termine ed il più rapido in otto mesi. Nonostante le maggiori assunzioni, a marzo si è arrestata la fase di contrazione degli ordini inevasi, infatti non è stato registrato alcun cambiamento rispetto al mese precedente.

Si indebolisce l’ottimismo delle aziende

Allo stesso tempo, le aziende dell’eurozona hanno mantenuto previsioni ottimistiche sui prossimi 12 mesi, registrando livelli di fiducia generalmente allineati con la media di lungo termine. Si è avvertito però un leggero segnale di indebolimento dell’ottimismo, nonostante le migliori tendenze dell’attività e della domanda. Infine, i dati d’indagine di marzo hanno indicato una nuova riduzione della pressione sui prezzi nell’eurozona. Un forte freno è stato quello proveniente dal settore manifatturiero, dove i costi sono diminuiti per la prima volta da luglio 2020. Al contrario, le aziende terziarie hanno registrato di nuovo un forte rialzo delle spese operative, collegato dalle aziende monitorate alle richieste di aumenti salariali. I prezzi di vendita sono aumentati in entrambi i settori, ma meno di febbraio, registrando un tasso di inflazione rallentato fino ai minimi in 22 mesi.