PMI Terziario Italia: a marzo forte accelerazione della crescita

Maggiore assunzione di personale

L'ottimismo si è riversato sul mercato del lavoro, con aziende che hanno assunto personale aggiuntivo estendendo l'attuale periodo di crescita occupazionale a quasi due anni. L'espansione degli organici è stata inoltre la maggiore da maggio 2022, con le aziende che hanno assunto nuovo personale non solo per facilitare i futuri piani di crescita, ma anche per affrontare il carico di lavoro e le necessità aziendali attuali. Malgrado ciò, Il cumulo di ordini non ancora completati di marzo è leggermente aumentato, registrando il primo mese di crescita in poco meno di un anno.

Inflazione in calo

Alcune notizie positive riguardano l'inflazione avvertita a marzo, con spese operative aumentate al tasso più lento in un anno e mezzo. Alcune aziende hanno indicato che i minori prezzi energetici hanno contribuito a mantenere sotto controllo l'inflazione complessiva dei costi, ma i salari più alti e i prezzi di acquisto maggiori imposti dai fornitori hanno contribuito ad aumentare sempre di più le spese operative totali ad un tasso storicamente elevato. Varie aziende hanno cercato di proteggere, e a volte persino di rafforzare, i loro margini trasferendo l'aumento dei costi ai clienti finali. L'inflazione dei prezzi di acquisto ha tuttavia mantenuto la recente tendenza al ribasso, crollando a marzo al valore più basso in 14 mesi.

Più fiducia tra le imprese

Secondo Paul Smith, Economics Director presso S&P Global Market Intelligence, "I dati di marzo indicano un altro mese di ripresa del settore terziario e, con l'inizio della primavera, le prospettive future si sono ampiamente schiarite grazie ai forti aumenti sia dell'attività che dei nuovi ordini. Questi sviluppi positivi hanno continuato ad influenzare i piani di assunzione, facendo registrare al settore dei servizi il più alto tasso di crescita occupazionale da maggio 2022. La fiducia è stata in parte alimentata dalla sempre più ridotta pressione sui costi, con gli ultimi dati che hanno indicato il più lieve aumento dei costi operativi registrato dall'indagine da un anno e mezzo. Detto ciò, resta la preoccupazione degli effetti secondari. Le aziende hanno di nuovo segnalato le maggiori spese salariali sostenute ed i continui forti aumenti dei prezzi d'acquisto imposti dai fornitori, segnalando dunque ai responsabili della politica economica le continue sfide che incontrano nel tentare di ridurre l'inflazione evitando però di causare un eccessivo rallentamento economico".