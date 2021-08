IHS Markit PMI settore edilizio italiano: a luglio si indebolisce la crescita

Domanda in crescita

Le aziende campione hanno attribuito la più forte domanda da parte dei clienti, e la conseguente maggiore attività edile, principalmente agli schemi governativi dell’eco e del superbonus, anche se alcune aziende hanno menzionato la riapertura dei cantieri edili per l’allentamento delle misure restrittive. Ancora una volta, le maggiori esigenze della produzione hanno fatto aumentare a luglio le attività di acquisto delle aziende edili. Il tasso di incremento è rallentato sempre di più pur rimanendo in generale ancora elevato. I dati di luglio hanno allo stesso tempo mostrato le ennesime interruzioni sulla fornitura, i tempi medi di consegna dei fornitori infatti sono peggiorati ancora una volta per via delle diffuse carenze di materiale. I ritardi di luglio sono stati i terzi maggiori della storia dell’indagine. Le difficoltà che sta attraversando la catena di distribuzione hanno causato a luglio una maggiore pressione sui costi. I prezzi di acquisto sono aumentati rapidamente e ad un tasso di inflazione leggermente più lento dal valore record di giugno. Secondo le aziende campione, l’aumento dei prezzi presso i fornitori e la carenza di beni sono state le cause principali dell’inflazione dei costi di luglio. Allo stesso tempo le tariffe dei subappaltatori sono aumentate al record d’indagine, già raggiunto in passato. Nonostante ciò, a luglio le aziende edili hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo, estendendo l’attuale sequenza di creazione occupazionale a sei mesi. L’ultimo aumento occupazionale è stato moderato ma in diminuzione rispetto al mese precedente. Le imprese edili italiane hanno inoltre aumentato il loro utilizzo dei subappaltatori e ad un tasso più veloce. Le imprese edili italiane sono rimaste a luglio piuttosto ottimiste in merito all’attività dei prossimi 12 mesi. Le aspettative positive sono migliorate da giugno e sono risultate tra le maggiori della storia dell’indagine. I motivi citati per l’ottimismo di luglio sono stati la maggiore domanda, gli sgravi fiscali e la speranza di una sostenuta ripresa economica.