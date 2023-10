HCOB PMI Settore Terziario Italia: a settembre lieve calo dell’attività

Secondo Tariq Kamal Chaudhry, Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Il settore terziario in Italia è bloccato in posizione neutra. L’Indice HCOB PMI del terziario di settembre ha registrato 49.9, ma c’è un barlume di speranza all’orizzonte, dato che l’Indice sull’Attività Futura allude ad una potenziale crescita nei prossimi mesi. Se il settore terziario è in una situazione di stallo, i costi stanno ancora salendo, anche se a tasso più lento. Gli aumenti di prezzo del petrolio e della forza lavoro stanno esercitando una pressione significativa sul mercato, come riportato dal campione intervistato. L’aspetto preoccupante è che la capacità di trasferire l’incremento dei costi ai clienti sembra limitata, come dimostra il rialzo solo modesto delle tariffe applicate ai clienti. Un aspetto particolarmente positivo che va evidenziato è la situazione del mercato del lavoro, visto che l’occupazione di settembre è di nuovo aumentata dopo due mesi di contrazione. Tuttavia, il livello delle commesse inevase è salito solo lievemente. Ciò che preoccupa le aziende è la stagnazione dei nuovi ordini, mentre i nuovi ordini esteri continuano a diminuire. Sebbene il leggero rialzo dell’Indice dell’Attività Futura sia un fattore positivo, è ancora in ritardo rispetto alla sua media di lungo termine, e questo rispecchia un certo livello di incertezza sulle prospettive economiche future. Le aziende monitorate puntano generalmente le loro speranze su un incremento della produzione, su iniziative innovative e sulle previsioni di attrarre nuovi clienti”.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Oct 2023 10:58