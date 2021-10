Retail Tomorrow: l'evento imperdibile per le aziende che guardano al futuro



Appuntamento il 18 novembre con Retail Tomorrow, l’evento di Retail Institute Italy dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie nel settore Retail. L’evento si terrà in presenza dalle 9.30 alle 17.15 presso Enterprise Hotel Corso Sempione 91, Milano, e verrà trasmesso anche in diretta streaming.

Un think tank d’eccezione rivolto a chi vuole immergersi nel futuro del Retail, aprirsi alle intuizioni, confrontarsi con i pionieri del cambiamento, per comprendere come approcciare i mutamenti che influenzeranno le attività nei prossimi anni, le strategie da mettere in campo, i modelli da adottare per affrontare gli scenari futuri.

Dopo il successo del primo appuntamento che si è tenuto il 30 giugno, al quale hanno preso parte realtà come: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bip, Butali, Chateau d’Ax, Google, Invrsion, Marchon Italia, Prénatal, Risparmio Casa, Università degli Studi di Verona, Vezua, tutto pronto per il secondo capitolo che si terrà il 18 novembre, on-site e live streaming.

Innovazione e sostenibilità orientano il futuro del Retail, settore che sta diventando sempre più "smart" per cogliere gli interessi e le esigenze di ogni singolo cliente. La sostenibilità rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione così come di relazione con il cliente e richiede di ripensare prodotti, logistica, negozi, servizi. Per mantenere alto il livello di competitività su questi fronti, le aziende devono ripensare i propri modelli di business e soprattutto sviluppare un nuovo modello culturale.