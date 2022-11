S&P Global PMI composito eurozona: a ottobre la produzione si contrae al tasso più elevato in quasi due anni

La riduzione degli ordini ricevuti dal settore industriale è stata significativamente più forte di quella del flusso delle commesse terziarie. Anche gli ordini provenienti dall’estero, inclusi gli scambi intra eurozona, hanno indicato ad ottobre una forte contrazione. La riduzione del flusso degli ordini ricevuti ha spinto le aziende dell’eurozona a concentrare le risorse in eccesso sul completamento del lavoro inevaso, in contrazione ad ottobre per il quarto mese consecutivo. Questo andamento è dovuto soltanto ai dati del manifatturiero visto che il terziario ha indicato un marginale incremento degli ordini in giacenza.

Rispecchiando le sempre più difficili condizioni di crescita per le aziende dell’eurozona, il livello di fiducia sulle prospettive future si è posizionato su un valore quasi simile a quello di settembre, mese in cui si è toccato il minimo in quasi due anni e mezzo. La persistenza di un’alta inflazione, la crisi energetica, la prolungata contrazione economica e l’incremento dei tassi di interesse sono le ragioni citate dalle aziende a causare pessimismo negli affari nell’anno a venire. Anche se gli indicatori dell’indagine di ottobre hanno evidenziato un peggioramento delle condizioni economiche nei paesi dell’eurozona, i dati PMI hanno sottolineato il ventunesimo incremento mensile consecutivo dei livelli generali dell’occupazione.

Il tasso di creazione di posti di lavoro si è mostrato nel complesso abbastanza forte, ma tra i più deboli avutisi nell’ultimo anno e mezzo. Ancora una volta si è registrata ad ottobre un’elevata pressione sui costi, che rispecchia le alte spese operative legate all’energia, ai salari, ai trasporti e al costo di alcune materie prime. Il tasso di inflazione dei costi è rallentato rispetto al valore più alto in tre mesi di settembre pur restando maggiore rispetto a gran parte dei mesi precedenti al 2022. Come risposta, i prezzi di vendita sono aumentati, anche se meno di settembre.

Secondo Joe Hayes, Senior Economist presso S&P Global Market Intelligence, “Dopo la debolezza dell’’indice PMI e dei dati PIL ufficiali del terzo trimestre, gli ultimi risultati dell’indagine di inizio quarto trimestre suggeriscono che l’economia dell’eurozona è ormai avviata verso una recessione invernale. L’alta inflazione sta riducendo la domanda e sta danneggiando la fiducia. Anche i timori che la crisi energetica possa intensificarsi nel periodo invernale stanno alimentando l’incertezza e influenzano le politiche decisionali. Per contenere l’inflazione la BCE vorrà tuttavia proseguire con le restrizioni monetarie. I dati PMI di ottobre suggeriscono che nell’eurozona le pressioni inflazionistiche sono rimaste estremamente elevate. Abbiamo però osservato toni in qualche modo accomodanti nella retorica inerente alle decisioni politiche di ottobre della BCE, che mostrano chiaramente quanto il Consiglio direttivo nutra timori sul rapido deterioramento delle aspettative economiche future. Nei prossimi mesi, un peggioramento significativo delle condizioni economiche potrebbe costringere i responsabili delle politiche a prendere decisioni difficili riguardanti l’entità dell’inasprimento monetario, nel timore che possa essere troppo aggressivo prolungando quindi il periodo di contrazione”.