S&P Global PMI composito Italia: accelera la contrazione a ottobre



La produzione italiana sta veramente precipitando mese dopo mese. Come dimostrano i dati, ordini in calo, vendite in discesa e costi incrementati a livelli insopportabili, non rendono certo roseo il futuro delle aziende. E non importa se questa situazione è generalizzata in Europa. Ma passiamo ai dati.

Con una flessione rispetto a 47.6 di settembre, l'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia di ottobre è sceso ai minimi in 22 mesi con 45.8.

Questo valore segnala il quarto mese consecutivo di contrazione della produzione, peraltro elevata. Tale riduzione è stata diffusa e guidata dal manifatturiero.

Allo stesso tempo, il flusso dei nuovi ordini è ulteriormente diminuito e al ritmo più elevato da dicembre 2020.

La domanda estera ha continuato a vacillare, segnalando il più rapido crollo delle esportazioni in due anni e ad un tasso considerevole.

Le aziende hanno dunque potuto concentrare i loro sforzi sulle commesse inevase, in calo ad ottobre per il quinto mese consecutivo. Tuttavia, la riduzione è diminuita fino a segnare un ritmo marginale.

Ciononostante, la creazione occupazionale di inizio quarto trimestre è stata sostenuta, con una crescita delle forze lavoro che di fatto è stata la più rapida degli ultimi tre mesi.

In merito ai prezzi, rispetto a settembre il tasso di inflazione si è ridotto, restando comunque storicamente elevato.