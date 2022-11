S&P Global PMI Terziario: a ottobre diminuisce l'attività per il forte calo dei nuovi ordini



La crisi si acuisce. I dati PMI di S&P Global raccolti nell'ultima indagine segnalano un settore terziario che in Italia è sceso ancora di più in territorio di contrazione. L'attività economica ha registrato un calo per il secondo mese consecutivo e ad un tasso più veloce, dovuto alla più forte riduzione del flusso delle nuove commesse da gennaio 2021. Il campione intervistato ha menzionato la scarsa domanda a sua volta dovuta all'aumento dei prezzi e alla maggiore incertezza sull'economia. La fiducia si è di conseguenza attenuata rispetto a settembre, indicando il più debole livello di ottimismo in quasi due anni.

Una volta conteggiati i fattori stagionali, l'Indice S&P Global PMI dell’Attività Terziaria in Italia di ottobre è rimasto al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0 per il secondo mese consecutivo, scivolando a 46.4 da 48.8 di settembre e registrando il tasso di contrazione più rapido da gennaio 2021. Dai dati raccolti, la minore attività è dovuta alle deboli condizioni della domanda.

Ordinativi in calo

I dati di ottobre hanno anche segnalato una nuova riduzione del flusso degli ordini ricevuti dalle aziende terziarie italiane, andamento che continua a ripetersi mensilmente dallo scorso luglio. Le aziende monitorate hanno parlato di prezzi più alti e di incertezza economica. Il tasso di contrazione è peraltro accelerato notevolmente nel corso del mese ed è stato il più elevato da gennaio 2021. L'indebolimento delle condizioni della domanda di ottobre è in parte scaturito dagli scambi internazionali, visto che gli ordini esteri sono ulteriormente diminuiti, indicando la contrazione più rapida da gennaio. Nonostante il forte calo dei nuovi ordini, le aziende terziarie italiane hanno registrato a ottobre una stabilizzazione del volume di commesse inevase, con il rispettivo indice destagionalizzato posizionato esattamente sulla soglia di non cambiamento di 50.0. In ognuno dei quattro mesi precedenti, il livello di ordini in giacenza aveva indicato un calo.