IHS Markit PMI Terziario: a ottobre forte rallentamento della crescita



Nonostante l’indebolimento dei nuovi ordini ed un nuovo rallentamento della crescita rispetto ai picchi pluriennali di luglio e agosto, gli ultimi dati PMI® di ottobre indicano che in Italia il settore dei servizi ha continuato ad espandersi. Le pressioni sulla capacità operativa continuano tuttavia a salire, e infatti le aziende hanno registrato un tasso accelerato di assunzione.

L'Indice principale destagionalizzato IHS Markit PMI dell’Attività Terziaria in Italia di ottobre si è posizionato su 52.4, registrando il sesto mese consecutivo di incremento dell’attività terziaria, anche se il tasso di crescita è stato il più debole della sequenza. Rispetto al 55.5 di settembre, il valore dell’indice è sceso considerevolmente.

La crescita generale è legata al forte rialzo dei nuovi ordini ricevuti dal settore terziario italiano, che ha prolungato l’attuale sequenza di espansione iniziata a maggio. Le aziende monitorate lo hanno collegato alla maggiore domanda da parte dei clienti, legata in parte all’allentamento delle restrizioni anti COVID-19. Il tasso di crescita è stato forte, ma rallentato al ritmo più lento della sequenza attuale. Ciò in parte riflette la nuova riduzione degli ordini esteri, che da maggio sono diminuiti per la prima volta ed in modo lieve.

Le pressioni sulla capacità si sono tuttavia maggiormente intensificate, visto che il livello di commesse inevase è di nuovo aumentato. Il campione monitorato ha indicato disagi sulla catena di distribuzione e carenze che hanno causato l’aumento degli ordini in giacenza. Il tasso di accumulo è peraltro accelerato ad un tasso modesto.