IHS Markit PMI Composito eurozona: a ottobre la crescita rallenta ai minimi in sei mesi

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “ad inizio del quarto trimestre la crescita dell’eurozona è fortemente rallentata, con il manifatturiero ostacolato dalle difficoltà sui rifornimenti e la perdita di slancio del terziario, visto il lento esaurirsi della ripresa dopo le chiusure antipandemiche. Anche se rallentato, il tasso di espansione resta in linea con la crescita trimestrale del PIL di 0.5%, ma c’è una preoccupante mancanza di chiarezza sulla traiettoria dei prossimi mesi. Visto che ad ottobre la carenza di approvvigionamenti è peggiorata anziché migliorare, la crescita del manifatturiero potrebbe restarne soggiogata ancora per qualche tempo. Questo lascerebbe il settore terziario alla guida della crescita economica e nel settore dell’accoglienza già compaiono segnali di frenata legati all’aumento dei contagi, soprattutto ma di certo non esclusivamente in Germania. Allo stesso tempo, le attuali carenze sulla fornitura ci suggeriscono che le forti pressioni sui prezzi continueranno nel corso dell’anno prossimo. Tuttavia non ci sono ancora segnali di forte e continuo incremento salariale, che comporterebbe una ben più grande preoccupazione sulle previsioni di inflazione a più lungo termine”.

Classifica del PMI Composito per Paese

- Irlanda: 62.5 (massimo in 2 mesi);

- Spagna: 56.2 (minimo in 6 mesi);

- Francia: 54.7 (flash 54.7 e minimo in 6 mesi);

- Italia: 54.2 (minimo in 6 mesi);

- Germania: 52.0 (flash 52.0 e minimo in 8 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Nov 2021 10:16