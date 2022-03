Pil: continua la crescita ma i consumi privati stazionano

La stima della crescita congiunturale del Pil diffusa il 31 gennaio 2022 era stata dello 0,6% mentre quella tendenziale del 6,4%. Il quarto trimestre del 2021 ha avuto due giornate lavorative in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2020. La variazione acquisita per il 2022 è pari a +2,3%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in aumento, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e del 2,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni sono aumentate del 4,2%, mentre le esportazioni sono risultate stazionarie. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per +0,7 punti percentuali alla crescita del Pil: nullo il contributo dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, +0,5 quello degli investimenti fissi lordi e +0,1 quello della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Anche la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla crescita del Pil in misura pari a 1,1 punti, mentre la domanda estera netta ha sottratto nel complesso 1,2 punti percentuali. Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto di industria e servizi, cresciuti rispettivamente dell'1,1% e dello 0,4%, mentre l'agricoltura registra una diminuzione dello 0,6%.

Pil e le componenti della domanda

Dal lato della domanda, le esportazioni di beni e servizi sono risultate stazionarie in termini congiunturali, gli investimenti fissi lordi sono cresciuti del 2,8% e i consumi finali nazionali dello 0,2%. Le importazioni sono aumentate del 4,2%. Nell'ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti e delle ISP è risultata stazionaria, mentre quella delle AP è cresciuta dello 0,7%. La ripresa degli investimenti è stata piuttosto generalizzata, con una crescita dell'1,1% della spesa per impianti, macchinari e armamenti (di cui la componente di mezzi di trasporto dello 0,4%), del 4,5% delle abitazioni, del 3,1% dei fabbricati non residenziali e altre opere e del 3,7% dei prodotti di proprietà intellettuale; infine, gli investimenti in risorse biologiche coltivate sono risultati stazionari.