Supporto alla carriera

Donne e uomini leader nella tecnologia adottano approcci diversi per l’avanzamento professionale, andando spesso oltre le sole qualifiche ed esperienze. Al momento del salto di carriera, le donne sono più propense degli uomini a prendere in considerazione fonti di supporto esterne, compresi i membri di famiglia, i colleghi e i mentori. Gli uomini (il 35%, contro il 17% del genere femminile) sono più propensi a fare affidamento sulla fiducia personale per perseguire l’obiettivo del prossimo ruolo.

Mentorship a lungo termine

L’apertura alla mentorship è molto diffusa in generale, ma gli uomini mantengono un rapporto più duraturo con il proprio mentore. Solo il 14% delle donne, infatti, continua ad averne uno per più di cinque anni, mentre accade per il doppio degli uomini. Questa differenza potrebbe essere fonte di svantaggio per le tech leader, perché i mentori a lungo termine rappresentano grandi risorse di networking e future opportunità di lavoro, oltre ad essere i supporter principali dei risultati professionali dei loro mentee.

Varietà di esperienze

Circa due terzi degli intervistati concordano sul fatto che per fare carriera servano esperienze in diversi contesti lavorativi e con diversi datori. I profili femminili però cambiano datore di lavoro meo frequentemente: solo il 24% delle donne nella tecnologia ha avuto più di 5 datori di lavoro, contro il 43% degli uomini, forse anche per a mancanza di mentori a lungo termine per le donne.

L’importanza della diversity

Come è noto, la diversity è anche un affare: le aziende con almeno tre dirigenti donne hanno un aumento mediano del ROE superiore di 11 punti percentuali in cinque anni rispetto a quello delle aziende senza dirigenti donne. E le aziende con almeno il 30% dei dirigenti donne hanno un aumento del 15% della redditività rispetto a quelle senza dirigenti donne. Basta una sola donna in più nella leadership per aumentare il rendimento di una azienda da 8 a 13 punti base. Il settore tecnologico, culla del progresso, non può permettersi di lasciare indietro un tema importante come la diversity. Allo stesso tempo, le donne devono crederci e intraprendere, in ogni fase della carriera, azioni audaci per raggiungere il top.