Al via il 13° Welfare World (29 marzo – live web)



Welfare World è decisamente un appuntamento da non mancare (29 marzo in live streaming) per chi si occupa di welfare aziendale e delle sue connessioni con la salute dei luoghi di lavoro, lo smartworking, la sostenibilità e altri temi con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi.

In effetti, la salute in azienda è il tema del momento non (sol)tanto per il post COVID-19 quanto piuttosto perché soddisfa le esigenze dei lavoratori, che vedono appunto nella salute il principale ambito di intervento di cui dovrebbe occuparsi un piano di welfare in azienda (PWA), che non è soltanto una leva per un maggior benessere dei lavoratori, con vantaggi sul piano fiscale anche per il datore di lavoro ma è anche uno strumento per lo sviluppo delle aziende attraverso l’aumento di engagement e performance dei lavoratori.

Lo smartworking, ossia il c.d. “lavoro agile”, è un’altra straordinaria leva per aumentare il benessere personale, rendendo più efficace la conciliazione famiglia lavoro.

Mentre la sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale, sta diventando pervasiva per stato di necessità, che ne implica l’adozione da parte di imprese e cittadini, contribuendo al benessere collettivo.

Un supporto decisivo è fornito dalle tecnologie digitali. Si pensi, oltre alle piattaforme per l’erogazione dei servizi welfare ai lavoratori, agli strumenti di digital workplace che abilitano lo smartworking, alle tecnologie web per abilitare e promuovere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio delle malattie, la gestione della salute e dello stile di vita, alle tecnologie green per l’energia e la mobilità che concorrono ad aumentare il benessere organizzativo.