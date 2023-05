HCOB PMI composito dell’Eurozona: ad aprile il terziario traina la crescita

Dai commenti riportati dalle aziende, l’aumento del costo del lavoro ha di nuovo provocato un rialzo dei prezzi di acquisto. Il tasso di inflazione è tuttavia rallentato ai minimi in 26 mesi. I prezzi di vendita sono nuovamente saliti visto che le aziende hanno cercato di distribuire i costi maggiori sui loro clienti. Il tasso complessivo di incremento è stato il più debole in due anni, restando però storicamente elevato. Le aziende dell’eurozona sono rimaste ottimiste sui prossimi 12 mesi di attività, con previsioni di crescita più o meno in linea con la media di lungo termine. Tuttavia, il grado di positività si è indebolito leggermente segnando i minimi in tre mesi.

Il terziario continuerà a crescere

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “Al momento, a fungere da traino principale per la crescita del settore terziario dell’eurozona sono Italia e Spagna. Questo è quanto si evince dagli indici HCOB PMI di aprile, che hanno anche segnalato un’espansione della Germania e della Francia, mostrando però particolare vigore nei due paesi dell’Europa meridionale. È qui che la maggiore portata del flusso turistico si sta facendo sentire, facendo trarre vantaggio dal boom dei viaggi generalmente osservato a livello generale. Il settore terziario dell’eurozona è in gran forma, e questo si riflette sulla capacità delle aziende di trasferire almeno parte dell’inflazione dei beni intermedi al cliente. Questo è quanto segnalano gli indici HCOB PMI sui prezzi, nettamente superiori a 50.0 e diminuiti solo leggermente dai picchi dello scorso anno. Dalla lettura dei dati raccolti dall’indagine PMI, l’ottimismo delle aziende dei servizi si evince non solo dal forte valore dell’indice sulle aspettative future, ma anche dall’aumento dei livelli occupazionali rispetto al mese scorso. Tutto questo, peraltro, si riscontra nell’accelerazione del tasso di crescita dei nuovi ordini in tutti e quattro i Paesi principali dell’eurozona. L’unica pecca che però non può essere ignorata è che l’aumento degli ordini inevasi è stato più debole, stagnando quasi in Germania e in leggera contrazione in Italia. Tuttavia, tutti gli indicatori HCOB PMI suggeriscono che nei prossimi mesi il settore terziario dell’eurozona continuerà a crescere”.