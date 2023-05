HCOB PMI composito Italia: ad aprile il terziario guida l’espansione



Ad aprile nel nostro Paese è emersa un’economia a due velocità: da una parte la produzione manifatturiera ha registrato la prima contrazione del 2023, dovuta principalmente al forte calo dei nuovi ordini.

Al contrario, il flusso delle commesse ricevute dal settore terziario è aumentato in modo elevato, rilanciando la crescita dell’attività terziaria che ha toccato un picco di rialzo da agosto 2021.

L’effetto d’insieme di un tale contrasto di tendenze si è tradotto in un tasso di crescita della produzione del settore privato simile a quello di marzo, solo lievemente in rialzo ma sufficiente a toccare un picco in 17 mesi.

Questo è quanto mostra l’Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia posizionatosi ad aprile su 55.3, da 55.2 di marzo.

Entrambi i settori monitorati dall’indagine hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo, anche se i numeri maggiori sono da imputarsi alle aziende terziarie. Nel complesso, l’occupazione del settore privato ha indicato l’aumento maggiore in poco meno di un anno.

L’aumento dei costi relativi al personale, compensato dal calo dei prezzi di acquisto dei beni registrato dai manifatturieri, contribuisce a spiegare il lieve rialzo mensile della inflazione dei costi complessiva.

Una simile compensazione delle tendenze si è avuta nei prezzi di vendita: le aziende produttrici di beni hanno indicato un calo mentre quelle dei servizi hanno segnalato un altro mese di aumento delle tariffe medie applicate ai clienti.