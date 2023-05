HCOB PMI Terziario Italia: ad aprile forte crescita del settore

Con l’aumento delle attività e delle necessità operative, le aziende del terziario in Italia hanno assunto ad aprile personale aggiuntivo, indicando la più alta crescita di posti di lavoro da maggio 2022 ed eguagliando il valore dell’espansione di 11 mesi fa che, insieme a questo di aprile, è stato il più alto registrato dall’indagine in due anni di crescita occupazionale ininterrotta. L’aumento della capacità operativa segnala che le aziende sono state capaci di tenere il carico di lavoro sufficientemente sotto controllo.

I livelli di lavoro inevaso di aprile, dopo la crescita marginale di marzo, hanno indicato un valore leggermente minore. L'assunzione extra del personale riflette in parte una certa fiducia sul futuro. Nel mese di aprile, l’ottimismo rispetto alle aspettative di attività nei prossimi 12 mesi sono migliorate, aumentando ad un tasso lievemente inferiore a febbraio, mese in cui ha segnato un picco in dieci mesi.

Cresce la fiducia delle aziende

Le ragioni citate dalle aziende che hanno alimentato la fiducia sono sia le prospettive di ripresa economica e di aumento delle vendite che le strategie di potenziamento degli stanziamenti per il marketing ed il lancio di nuovi servizi.

Ciononostante, i livelli ostinatamente alti dell’inflazione continuano a preoccupare alcune delle aziende intervistate, e gli ultimi dati hanno contribuito poco a placare tali timori. I dati raccolti ad aprile hanno indicato un’accelerazione dell’inflazione dei prezzi gestionali rispetto ai minimi in 18 mesi di marzo, con il campione monitorato che ha menzionato gli alti prezzi energetici e commerciali che continuano ad aumentare le spese operative. È stato anche citato l’aumento delle spese salariali. Le aziende intervistate hanno reagito incrementando le tariffe applicate ai clienti per il diciannovesimo mese consecutivo. Come avvenuto per i costi, il tasso di incremento dei prezzi di vendita di aprile è stato più rapido ed ha mantenuto un valore nettamente superiore rispetto alla media storica.