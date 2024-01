HCOB PMI Composito Eurozona dicembre 2023: confermata la contrazione economica



Dicembre conferma la contrazione economica dell'Eurozona, con la produzione composita che stagna a 47.6. Le grandi economie soffrono, ma c'è un barlume di ottimismo per il futuro. Analizziamo i dati dietro il calo e sveliamo come le imprese stanno reagendo con strategie di prezzi aggressive per fronteggiare l'inflazione.

Nel cuore dell'economia europea, il mese di dicembre ha portato ulteriori segnali di contrazione, con l'Indice HCOB PMI a confermare un persistente declino dell'attività economica. La produzione composita dell'Eurozona, rappresentata dalla media ponderata dell'Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell'Indice HCOB PMI dell'Attività Terziaria, ha stagnato a 47.6, mantenendosi al di sotto della soglia critica di 50.0 per il settimo mese consecutivo.

"L'andamento negativo, protrattosi dal mese di giugno, evidenzia una persistente debolezza nella domanda di beni e servizi dell'Eurozona," sottolinea l'analisi dell'indagine HCOB PMI. La contrazione ha coinvolto sia il settore manifatturiero che terziario, con un calo significativo della produzione, segnalando un periodo di difficoltà economica.

Sono le grandi economie a frenare la crescita

Tra le nazioni dell'Eurozona, Francia, Germania, e Italia hanno mostrato segni preoccupanti, scivolando agli ultimi posti nella classifica di crescita. Al contrario, Irlanda e Spagna hanno segnalato un modesto aumento della produzione, con la Spagna in particolare che ha registrato la più rapida espansione dal mese di luglio.