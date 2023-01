S&P Global PMI composito Italia: a dicembre sesto mese consecutivo di contrazione



A dicembre, l'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia (terziario più fatturi ero) si è posizionato al di sotto di 50.0, segnando il sesto mese consecutivo di contrazione della produzione del settore privato. Va però detto che, aumentando da 48.9 di novembre a 49.6 di dicembre, l'ultimo valore ha indicato il declino più debole della sequenza sopracitata. Per i nuovi ordini si è registrato un andamento simile, segnando infatti un nuovo calo ma il più debole degli ultimi sei mesi di contrazione e solo nel complesso marginale. Il flusso delle commesse estere è nel frattempo fortemente diminuito. In merito agli altri indicatori, il livello delle commesse inevase di dicembre ha continuato a diminuire, seguendo un andamento che si protrae mensilmente da giugno. Il tasso di contrazione è stato lieve. Ciononostante, le aziende hanno continuato ad assumere a dicembre, indicando tuttavia un tasso di creazione occupazionale sceso ai minimi in tre mesi. Sul fronte dei prezzi, i tassi di inflazione dei prezzi di vendita e di acquisto di dicembre sono rallentati. Il ritmo di incremento dei prezzi di acquisto è stato il più lento da maggio 2021, mentre quello dei prezzi medi di vendita è stato il più debole in quattro mesi.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Jan 2023 10:26

aggiornamento - 04-01-2023 10:46:16