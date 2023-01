S&P Global PMI composito Eurozona: a dicembre rallenta la contrazione

Rallentamento generale del declino

Nei Paesi dell’eurozona monitorati dall’indagine di dicembre ed i cui dati sono stati già pubblicati, c’è stato un rallentamento generale del declino. La Spagna è scesa solo marginalmente in zona contrazione, ed anche l’Italia si è avvicinata alla soglia neutra di 50.0. La Germania e la Francia hanno entrambe registrato un deterioramento più rapido della produzione rispetto a Italia e Spagna, ma solo modesto.

Crollano gli ordini

Il settore privato dell’eurozona ha registrato a dicembre un crollo del flusso dei nuovi ordini, il sesto in altrettanti mesi. Le aziende campione lo hanno generalmente collegato alle deboli condizioni della domanda. Il calo delle nuove commesse è stato però il più debole da luglio scorso con quello del manifatturiero che ha continuato a superare rapidamente quello del terziario, visto l’alleggerimento delle scorte e le cancellazioni di ordini da parte dei clienti.

In assenza di nuovi ordini, le aziende dell’eurozona hanno intaccato ulteriormente l’accumulo di commesse inevase, come evidenzia la riduzione degli ordini in giacenza di dicembre. Nella seconda metà del 2022, il volume di ordini non ancora completati si è ridotto mensilmente, segnando un forte contrasto con i primi sei mesi dell’anno che hanno registrato un rapido accumulo di commesse inevase. La riduzione degli ordini in giacenza è stata particolarmente elevata nel settore manifatturiero. Ad alleggerire la pressione sulla capacità operativa di dicembre ha contribuito l’espansione ulteriore degli organici, estendendo così l’attuale sequenza di creazione occupazionale iniziata quasi due anni fa. A fine 2022, l’aumento delle forze lavoro resta dunque un importante elemento in entrambi i settori. Tuttavia, rispetto ai minimi in 21 mesi registrati a novembre, le assunzioni complessive sono rimaste complessivamente invariate.

A dicembre, nei Paesi dell’eurozona si è registrato un calo della pressione sui prezzi. L’inflazione dei costi totali è rallentata ai minimi in 19 mesi con una moderazione del tasso di incremento sia nel manifatturiero che nel terziario. La pressione dei costi è rimasta tuttavia elevata rispetto alla media storica, ma il suo indebolimento ha favorito una ulteriore moderazione dell’inflazione dei prezzi di vendita, che hanno registrato l’aumento più debole in un anno. In conclusione, con il rallentamento dell’inflazione e l’indebolimento del tasso di contrazione economica, la fiducia ha di nuovo indicato un miglioramento rispetto ai recenti minimi di settembre, salendo al valore più alto in quattro mesi. Detto ciò, il livello di ottimismo generale è rimasto più debole di qualsiasi altro valore registrato nei due anni precedenti a luglio, frenato dai rischi di recessione, dalle preoccupazioni sul mercato energetico e dall’alta inflazione.