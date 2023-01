S&P Global PMI Terziario Italia: a dicembre lieve ripresa



Dagli ultimi dati PMI, si evince che grazie alla prima espansione dei nuovi ordini da giugno il settore terziario italiano ha registrato una generale stabilizzazione dell'attività economica. Le aziende campione hanno principalmente collegato l'incremento alla più forte domanda da parte dei clienti. L'aumento dei nuovi ordini non è tuttavia riuscito a mettere in difficoltà la capacità operativa, visto che il livello delle commesse in corso di lavorazione (ma non completate) dalle aziende terziarie ha indicato un ulteriore declino e lievemente più rapido. Il settore ha continuato ad assumere personale aggiuntivo grazie ad un livello di fiducia mantenutosi positivo. Nel frattempo, gli indici sui prezzi sono scesi ulteriormente.

L'Indice destagionalizzato S&P Global PMI dell’Attività Terziaria in Italia, da 49.5 di novembre ha indicato un rialzo posizionandosi a dicembre su 49.9, valore solo marginalmente inferiore alla soglia di non cambiamento di 50.0 ed indicativo di un lieve cambiamento dell'attività. La lettura del mese conclusivo del 2022 è anche stata la più alta da agosto, ultimo mese in cui l'indice ha indicato una crescita del settore.

Ritornano gli ordini

Per la prima volta da giugno, l'indagine di dicembre ha anche registrato un ritorno alla crescita del flusso dei nuovi ordini. Nonostante le condizioni del mercato economico siano rimaste difficili, alcuni dati raccolti hanno indicato un miglioramento della domanda: il tasso di incremento dei nuovi ordini è stato nel complesso solo frazionario e l'espansione di dicembre è da attribuirsi unicamente al mercato interno. Gli ultimi dati hanno mostrato che il flusso delle commesse estere è diminuito per il quinto mese consecutivo. Malgrado questo nuovo rialzo delle vendite, i dati di dicembre hanno indicato che la capacità operativa del settore terziario italiano è stata adeguata, visto che negli ultimi sette mesi il livello degli ordini inevasi ha indicato una contrazione per la sesta volta. Dai dati raccolti in sede d'indagine, le minori vendite dei mesi precedenti hanno permesso alle aziende di dedicare le proprie risorse agli ordini preesistenti. La capacità operativa delle aziende terziarie ha inoltre beneficiato dell'assunzione di personale aggiuntivo in questo mese finale del 2022, estendendo l'attuale sequenza di crescita a 20 mesi. Va detto tuttavia che il tasso di crescita occupazionale è stato modesto ed il più debole di quest'ultimo trimestre dell'anno. I costi medi affrontati dalle aziende terziarie italiane sono di nuovo aumentati, seguendo un andamento di incremento mensile che dura da giugno 2020. L'ultimo aumento è stato attribuito dalle aziende campione al rialzo delle spese di carburante, materie prime, energia e materiali. Il tasso di rialzo è tuttavia rallentato per il terzo mese consecutivo, segnando il valore più debole in oltre un anno, indicando tuttavia un livello generalmente forte. Similmente, le tariffe applicate ai clienti a dicembre dalle aziende terziarie in Italia sono ulteriormente aumentate, estendendo l'attuale sequenza di incremento a 15 mesi. Il tasso di inflazione è rallentato rispetto a novembre, restando però tra i più elevati di sempre. Guardando alle prospettive di attività nei prossimi 12 mesi, il settore terziario italiano è rimasto mediamente positivo nel mese di dicembre. L'ottimismo è stato collegato dalle aziende campione alla speranza di una forte ripresa della domanda. Tuttavia, l'Indice dell'Attività Futura è diminuito rispetto a novembre, segnalando un livello più debole di ottimismo e restando al di sotto della media di lungo termine.