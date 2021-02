Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si attesta all’11,3%, in aumento di quattro decimi di punto su novembre. Per quanto concerne gli scoraggiati anche a dicembre si rileva una crescita significativa in termini congiunturali.

A dicembre 2020 le ore autorizzate di CIG sono state oltre 189 milioni a cui si sommano i quasi 118 milioni di ore per assegni erogati da fondi di solidarietà. Del totale delle ore autorizzate a dicembre il 93,8% aveva causale Covid-19, dato in contenuta riduzione su novembre. In termini di ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA, si stima che questo corrisponda a oltre 671mila unità lavorative standard. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato il tasso di disoccupazione esteso al 16,8%.

A dicembre i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto hanno registrato un calo dello 0,3% su base annua.

La figura mostra le due componenti del MIC (in rosso l’inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto e in blu la disoccupazione estesa), mentre l’ingrandimento riporta l’andamento complessivo del disagio sociale negli ultimi dieci mesi.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Feb 2021 10:24