IHS Markit PMI servizi: a luglio la ripresa accelera con la crescita più forte in 14 anni

Secondo i partecipanti all’indagine, l'allentamento delle restrizioni e la riapertura del settore hanno progressivamente liberato il flusso della domanda finora repressa. L’incremento delle vendite di luglio è stato anche alimentato dai mercati internazionali. I nuovi ordini destinati all’esportazione sono aumentati di nuovo, registrando la crescita più veloce dall’inizio della serie storica, nel 2014. Di conseguenza, le aziende terziarie in Italia hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo a luglio, estendendo l'attuale sequenza di creazione occupazionale iniziata a maggio. L'ultimo aumento degli organici è stato il più veloce dalla fine del 2019 e complessivamente solido. La necessità di aumentare la forza lavoro è derivata anche dalle maggiori pressioni sulla capacità operativa di luglio, dato che il livello di ordini inevasi è aumentato per il quarto mese consecutivo. Le aziende monitorate hanno attribuito l'ultimo aumento alle forti vendite. Detto questo, il tasso di accumulo degli arretrati è rallentato segnando un ritmo lieve. Le pressioni inflazionistiche si sono ulteriormente intensificate a luglio.

I costi affrontati dalle imprese di servizi italiane sono aumentati per il quattordicesimo mese consecutivo, con il tasso d’inflazione più elevato in quasi 13 anni. Come risposta, le aziende hanno nuovamente aumentato i loro prezzi medi di vendita a luglio, annotando che per mantenere i margini, hanno trasferito, dove possibile, l’aumento dei costi sui clienti. Il tasso d’inflazione delle tariffe è rimasto lieve e pressoché invariato. Guardando al futuro, le aziende italiane di servizi sono rimaste ottimiste circa l’aumento dell'attività nei prossimi 12 mesi. La fiducia è legata, secondo i partecipanti, alle speranze di una ripresa sostenuta della domanda da parte dei clienti e di una continua ripresa economica. Il livello di fiducia si è moderato notevolmente nel corso del mese, ma è ancora elevato nel contesto dei dati storici.

Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “Il settore italiano dei servizi ha continuato a riprendersi durante il mese di luglio e l'ultimo aumento dell'attività terziaria è stato il più forte in 14 anni. La domanda precedentemente frenata si è progressivamente svincolata grazie all’allentamento delle misure antipandemiche, mentre i nuovi ordini totali sono aumentati al ritmo più rapido dalla fine del 2017, in parte grazie ad una ripresa record della domanda dall’estero. “I fornitori di servizi hanno anche assunto personale ad un ritmo accelerato nel mese di luglio, con molte aziende che hanno confermato i loro disagi nel tenere il passo con le vendite e con le sempre maggiori pressioni sulle capacità. “La ripresa più forte nei servizi ha più che compensato il tasso leggermente ridotto di crescita del settore manifatturiero, generando la più rapida espansione della produzione del settore privato da gennaio 2018. Le preoccupazioni restando concentrate sui prezzi, dato che sia quelli d’acquisto di che di vendita di luglio sono aumentati a tassi quasi record, mentre i produttori di beni continuano a segnalare forti tassi di inflazione tra i problemi di fornitura e le carenze di materiali. Tuttavia, gli ultimi dati indicano un'altra forte performance dell'economia del settore privato italiano nel suo complesso, senza segnali di rallentamento della ripresa”.