IHS Markit PMI composito Italia: accelera ancora a luglio la crescita della produzione

Passando ai prezzi, i dati di luglio hanno indicato forti pressioni inflazionistiche nell'economia privata italiana. I costi di acquisto sono aumentati ulteriormente, con il tasso d'inflazione più veloce dal settembre 2000 e il secondo più forte in assoluto.

In risposta all'aumento dei costi, le imprese hanno aumentato nettamente le loro tariffe medie, e anche il tasso di inflazione dei prezzi alla vendita è stato il secondo più rapido in assoluto (dopo quello di maggio).

Infine, la fiducia delle imprese è rimasta solida a luglio con l’ottimismo che, benché rallentato al minimo in sei mesi, è risultato ancora storicamente elevato.

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 04 Aug 2021 10:10