IHS Markit PMI composito Eurozona: a luglio crescita al tasso più rapido da giugno 2006

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “Il settore dei servizi in Europa sta rinascendo. L'allentamento delle restrizioni e ulteriori progressi nelle vaccinazioni stanno stimolando la domanda per un'ampia varietà di attività, specialmente nel settore del turismo, dei viaggi e dell'ospitalità. Tuttavia, non è solo il settore dei consumi che sta fiorendo, infatti anche i fornitori di servizi commerciali e finanziari stanno osservando una forte crescita, mentre aumentano le speranze di una generale ripresa economica.

Insieme alla crescita sostenuta ed elevata registrata nel settore manifatturiero, la forza impressionante dell'espansione del settore dei servizi avutasi a luglio fa sì che nel terzo trimestre l’eurozona dovrebbe aspettarsi un’accelerazione della crescita del PIL.

Le preoccupazioni per la variante Delta sono però diventate più diffuse, riducendo in alcuni casi l’attività e sollevando preoccupazioni sulla possibilità che le restrizioni vengano nuovamente inasprite. Quindi la crescita dei servizi di luglio è stata leggermente meno marcata rispetto alla precedente stima flash e le aspettative future hanno indicato un rallentamento che ha toccato il valore minimo da marzo, presentando un significativo rischio al ribasso per le prospettive e suggerendo che la crescita potrebbe iniziare a rallentare man mano che ci avviciniamo all'autunno. Inoltre, fino ad ora le aziende hanno generalmente visto poca resistenza da parte dei clienti al rincaro dei prezzi, ma questo potrebbe cambiare quando l'attuale ripresa dovuta all’alleggerimento delle restrizioni sarà passata”.

Classifica del PMI Composito per Paese:

- Germania: 62.4 (flash 62.5 e record massimo);

- Spagna: 61.2 (minimo in 2 mesi);

- Italia: 58.6 (massimo in 42 mesi);

- Francia: 56.6 (flash 56.8 e minimo in 3 mesi).