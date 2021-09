IHS Markit PMI terziario Italia: ad agosto la ripresa si mantiene ai massimi

Allo stesso tempo, le aziende hanno continuato ad assumere personale, estendendo l’attuale sequenza di creazione occupazionale iniziata a maggio. Dai commenti raccolti, le nuove assunzioni sono state necessarie per far fronte alle maggiori necessità aziendali e in previsione di un forte incremento della domanda futura. Come conseguenza, dopo quattro mesi consecutivi di accumulo degli ordini in giacenza, il livello delle commesse inevase di agosto presso le aziende di servizi in Italia si è stabilizzato. Gli ultimi dati hanno anche indicato un rallentamento delle pressioni inflazionistiche del settore italiano dei servizi.

Il carico dei costi è continuato ad aumentare, seguendo una tendenza mensile iniziata a giugno 2020. Il tasso di inflazione, anche se continua ad essere rapido, ha indicato il valore più lento degli ultimi tre mesi. Le tariffe medie applicate dalle aziende terziarie in Italia hanno di conseguenza mantenuto una tendenza al rialzo. Le aziende campione hanno collegato quest’ultimo incremento al tentativo, applicato dove possibile, di mantenere i margini, trasferendo al cliente l’aumento dei costi, grazie in parte alla forte domanda. Il tasso di aumento delle tariffe di agosto è stato solo marginale ed il più debole dell’attuale periodo di espansione di quattro mesi.

Ottimismo sul futuro

Guardando al futuro, il settore dei servizi ha mantenuto ad agosto prospettive ottimistiche sull’attività dei prossimi dodici mesi. La fiducia è stata attribuita dal campione intervistato alla forte domanda, ai supporti fiscali forniti dal governo e alla speranza di una forte ripresa economica. Detto ciò, il livello di ottimismo si è affievolito segnando il valore minimo degli ultimi sei mesi, con le aziende che hanno segnalato preoccupazioni sullo stato della pandemia, sui contagi delle varianti e sul potenziale inasprimento delle misure restrittive.

Secondo Lewis Cooper, Economist presso la IHS Markit, “ad agosto, il settore italiano dei servizi ha registrato un altro mese di vigorosa crescita dell’attività con l’Indice dell’Attività Economica invariato rispetto al picco in 14 anni avutosi a luglio. Il flusso dei nuovi ordini è di nuovo aumentato rapidamente, con commenti che hanno citato la forte domanda da parte di clienti e ad un tasso di incremento rallentato solo leggermente a causa della quasi stagnazione delle commesse estere. Le aziende hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo, estendendo l’attuale sequenza di creazione occupazionale a quattro mesi, mentre le pressioni inflazionistiche sono diminuite leggermente, rimanendo purtuttavia elevate. La forte prestazione dei servizi si è unita all’accelerazione del tasso di crescita produttiva del settore manifatturiero provocando nel settore privato un’espansione ad un tasso mai visto in oltre 15 anni. Nel complesso, i dati di agosto hanno indicato un’altra prestazione mensile straordinaria per l’economia del settore privato italiano. Le pressioni inflazionistiche sono rimaste la preoccupazione principale, anche se non hanno ancora mostrato effetti sulla crescita, con dati che non mostrano alcun segnale di rallentamento”.