IHS Markit PMI composito Italia: ad agosto la più rapida espansione della produzione dal 2006



E’ un dato eccezionale l’ultimo rilevato da IHS Markit e relativo al PMI composito italiano, che mette insieme il settore manifatturiero con quello dei servizi. Infatti, l'indice composito della produzione è salito ad agosto a 59.1, aumentando rispetto a 58.6 di luglio. Ciò segnala il più rapido incremento della produzione del settore privato italiano da giugno 2006.

L’aumento è stato generale in tutti i settori, con il tasso di espansione del manifatturiero in accelerazione nel corso del mese che ha ancora una volta superato quello del terziario, anche se quest’ultimo ha comunque indicato la crescita maggiore in 14 anni. Il motivo dell’accelerazione del tasso di espansione generale è legato di nuovo al rapido rialzo del flusso dei nuovi ordini ricevuti ad agosto dalle aziende italiane. Il tasso di incremento è rimasto invariato rispetto a luglio e tra i più rapidi mai registrati.

Nel mese di agosto, si è inoltre registrato un rafforzamento della domanda estera, visto che le esportazioni sono aumentate al quarto tasso più forte della serie storica indicando un valore complessivamente veloce.

Le aziende hanno di conseguenza continuato ad espandere la forza lavoro nel mese di agosto. L’occupazione è aumentata per il quarto mese consecutivo registrando un tasso di creazione occupazionale elevato, anche se in rallentamento nel corso del mese. C’è da aggiungere che la creazione di posti di lavoro di agosto è in parte legata alla maggiore pressione sulla capacità operativa, considerato che ad agosto il livello del lavoro inevaso presso le aziende italiane ha continuato ad aumentare. Il tasso di accumulo di commesse in giacenza è tuttavia rallentato ai minimi in quattro mesi ed è stato generalmente moderato.