IHS Markit PMI composito Eurozona: ad agosto lieve rallentamento ma continua la crescita

Per Joe Hayes, Senior Economist presso IHS Markit, “secondo i dati PMI, agosto ha indicato un altro forte risultato dell’economia dell’eurozona registrando rapidi tassi di espansione della produzione e della domanda. Anche il mercato del lavoro ha mostrato una buona prestazione e incoraggerà ulteriormente questo slancio di crescita della domanda interna. Il giovamento fornito dall’allentamento delle misure restrittive ha fornito la spinta a due delle migliori espansioni da metà 2006nei mesi di luglio e agosto, ma il calo rispetto alla precedente stima flash ci mostra un affievolimento del vigore di questa fase di espansione. Oltre alla crescita che perderà inevitabilmente energia, a causa dell’esaurimento di questo boom di fine lockdown, ci sono altri fattori negativi da considerare. La variante Delta ha preso piede in Europa, mentre la crescente carenza di materiali e i disagi nei trasporti hanno continuato a ostacolare l’attività economica. Persiste anche l’aumento galoppante dei costi, ma la leggera diminuzione dei tassi d’inflazione dei prezzi di vendita e di acquisto ha dato un po’ di respiro sia alle imprese che ai consumatori. In ogni caso, per il terzo trimestre si prevede un altro forte aumento trimestrale consecutivo del PIL e ci troviamo sicuramente sulla buona strada perché l’economia dell’eurozona torni ai livelli pre-pandemici per fine anno, se non prima”.

Classifica del PMI Composito per Paese

- Irlanda: 62.6 (minimo in 4 mesi);

- Spagna: 60.6 (minimo in 3 mesi);

- Germania: 60.0 (flash 60.6 e minimo in 3 mesi);

- Italia: 59.1 (massimo in 182 mesi);

- Francia: 55.9 (flash 55.9 e minimo in 4 mesi).

Scritto da Claudio C. Gandolfo il 03 Sep 2021 10:25