S&P Global PMI Manifatturiero: a settembre calo più rapido della produzione e nuovi ordini

Si allungano i tempi di consegna

In risposta alla debolezza delle vendite e al calo della produzione, a settembre le imprese hanno ridotto ulteriormente gli acquisti di fattori produttivi. L'attività di acquisto è diminuita al ritmo più rapido degli ultimi due anni. Nel frattempo, gli acquisti programmati hanno portato a un ulteriore lieve aumento delle scorte degli acquisti presso le imprese italiane. Anche le scorte post-produzione sono aumentate a settembre, in seguito alle segnalazioni di vendite deboli che hanno lasciato articoli invenduti nei magazzini, anche se il tasso di aumento si è ridotto a un ritmo marginale. Altrove, i dati di settembre hanno evidenziato una maggiore pressione sulle catene di approvvigionamento, in quanto i tempi medi di consegna dei fattori produttivi si sono allungati a un ritmo più sostenuto. Gli intervistati hanno collegato i ritardi a carenze e problemi di trasporto. Contemporaneamente, i dati hanno mostrato ulteriori segnali di capacità inutilizzata tra i produttori italiani, con il livello di lavori in corso (ma non ancora completati) in calo per il quarto mese consecutivo. Secondo i partecipanti, l'indebolimento dei requisiti di produzione ha permesso alle aziende di lavorare sugli ordini non completati. Il tasso di riduzione di lavoro inevaso è stato il più rapido dal luglio 2020 e netto.

Costi in aumento e fiducia in calo

Ciononostante, a settembre le imprese hanno continuato ad assumere personale e il tasso di creazione di posti di lavoro è salito a un ritmo marginale. Per quanto riguarda i prezzi, l'onere dei costi è aumentato ancora una volta in seguito alle notizie di un'impennata dei costi dell'energia e dei materiali. In particolare, il tasso di inflazione dei costi si è accelerato per la prima volta da aprile ed è stato tra i più elevati mai registrati. In risposta, le imprese hanno aumentato le tariffe a un ritmo più sostenuto. In conclusione, la fiducia delle imprese è scesa a settembre a un minimo quasi da record, tra timori di recessione, instabilità politica e aumento dei costi energetici.