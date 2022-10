S&P Global PMI Manifatturiero Eurozona: a settembre inflazione e calo degli ordini accelerano la contrazione



A settembre si intensifica la contrazione del settore manifatturiero dell'eurozona, con gli ultimi dati PMI di S&P Global che hanno mostrato l’ennesimo calo sia della produzione che dei nuovi ordini. In alcuni casi, il volume della produzione si è ridotto in risposta all’incremento dei prezzi energetici, mentre parecchi programmi operativi sono stati corretti al ribasso per far fronte al minore numero di ordini ricevuti. La domanda di beni dell’eurozona è sprofondata ancora una volta a settembre per la maggiore inflazione e l’incertezza economica che hanno ridotto la richiesta da parte dei clienti. L’ottimismo delle aziende, di conseguenza, è calato al livello minimo da maggio 2020, causando un nuovo calo dell’attività di acquisto delle aziende in previsione di condizioni più difficili. Nel frattempo, aumentano a settembre le pressioni inflazionistiche e, sebbene l’incremento derivato dalla carenza di materiale pare sia diminuito leggermente, parecchie imprese hanno evidenziato l’aumento dei costi energetici.

Bene solo l’Irlanda. Germania e Francia i peggiori

L'indice S&P Global PMI per il Settore Manifatturiero dell’Eurozona di settembre è sceso a 48.4, da 49.6 di agosto e ha segnalato un nuovo peggioramento delle condizioni operative dei produttori manifatturieri dell’area euro. L’indice principale è inoltre crollato al livello minimo da giugno 2020. Tra tutte le nazioni monitorate, l’Irlanda è stata l’unica che a settembre ha riportato un’espansione del PMI manifatturiero. A fine del terzo trimestre, le due maggiori economie dell’eurozona, Francia e Germania, hanno entrambe registrato il peggiore deterioramento delle condizioni operative dei relativi settori manifatturieri. I rispettivi PMI hanno raggiunto i livelli più bassi dalla prima ondata della pandemia da Covid-19 nella prima metà del 2020. Per il quarto mese consecutivo, diminuisce il livello di produzione dell’area euro. La riduzione è stata in generale elevata e di portata simile a quella osservata ad agosto. Secondo le aziende campione, la minore produzione è collegata principalmente alla contrazione della domanda, anche se alcuni hanno riportato l’avverso impatto dell’attuale carenza di fornitura. In alcuni casi, la produzione manifatturiera è stata ridotta perché qualche azienda ha tentato di limitare l’utilizzo energetico a seguito dell’impennata dei prezzi.