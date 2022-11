TÜV AUSTRIA Italia acquisisce il 100% di ICEPI tramite Brian and partners

Per la parte "legal", Brian si è avvalsa di AMTF Avvocati, noto studio legale milanese, coordinato dall'Avv. Alberto Crivelli. E' questa la seconda operazione di M&A internazionale che l'azienda guidata da Bricchi conclude nell'anno in corso. "La sicurezza è un bisogno primario ed intrinseco della nostra società. È quindi con grande orgoglio che annunciamo la piena integrazione della vasta gamma di competenze di ICEPI nel nostro portafoglio di servizi", spiega Di Fratta. Da sempre fortemente attento al sostegno delle imprese, soprattutto in questi tempi economicamente faticosi, Di Fratta ha ampliato il footprint di TÜV AUSTRIA Italia sia orizzontalmente che verticalmente. "Come parte del catalogo di soluzioni di TÜV AUSTRIA Italia, l'infrastruttura di laboratorio di ICEPI e l'ampia gamma di metodi di test, servizi di ispezione e certificazione, sono ora prontamente e pienamente disponibili in modo più integrato dal nord al sud Italia, così come per i clienti internazionali", afferma Di Fratta. Reduce dal record di 15.000° test di emissione acustica nel 2021, TÜV AUSTRIA Italia ha recentemente aggiunto i servizi di ispezione di ascensori e attrezzature di lavoro e ha rafforzato la sua attività di certificazione. Pur divenendo un'azienda sempre più grande e in crescita, ammette Di Fratta, TÜV AUSTRIA Italia non è mai stata più flessibile e agile in termini di servizio alle esigenze dei clienti. "TÜV AUSTRIA è stata fondata per continuare a far progredire la tecnologia di sicurezza per la sicurezza dell'industria e della società", riflette Di Fratta, affermando che il gruppo di aziende ha accompagnato ogni rivoluzione tecnologica sin dall'invenzione dell'energia a vapore. "Il nostro impegno oggi supera di gran lunga i test e le ispezioni. Come tutte le filiali del nostro gruppo austriaco, TÜV AUSTRIA Italia oggi è il vostro partner end-to-end per sicurezza, certificazione e formazione".

03 Nov 2022

03-11-2022

03-11-2022