PMI Terziario Italia: a febbraio continua la ripresa del settore

Il livello di fiducia registrato a febbraio è stato anche alimentato dal nuovo rallentamento dell'inflazione dei costi che ha toccato i minimi in 16 mesi. Alcune aziende hanno riportato una stabilizzazione dei prezzi energetici. Tuttavia, i costi operativi hanno continuato a crescere a tasso storicamente elevato con i dati che hanno indicato prezzi ancora alti per materie prime, utenze e generi alimentari. In aggiunta, i salari restano il fattore principale alla base del generale aumento dei costi operativi. Ne consegue che le aziende hanno cercato di imporre prezzi di vendita sempre maggiori, trasferendo una significativa parte delle più alte spese operative sui clienti. L'inflazione dei prezzi di vendita di febbraio è rimasta alta, diminuendo solo marginalmente da inizio anno. In merito alle assunzioni, le aziende di servizi hanno adottato un atteggiamento leggermente più cauto. Sebbene ci sia stata crescita occupazionale, il tasso è stato marginale ed il più debole in un anno. Lì dove il personale è aumentato le aziende lo hanno attribuito alle maggiori necessità aziendali. Altre aziende hanno scelto di non rimpiazzare il personale in uscita, mostrando l'evidente capacità in eccesso nei reparti. Questo è il quadro mostrato dagli ultimi dati sul lavoro inevaso, in calo per il quarto mese consecutivo. Il tasso di contrazione, inoltre, è stato il più elevato dai valori rilevati dall'indagine dello scorso settembre.

Forse scampiamo la recessione

Secondo Paul Smith, Economist Director presso S&P Global Market Intelligence, "Il nuovo aumento dell'attività del settore terziario, a un tasso peraltro accelerato, rende ancora più popolare l'opinione che l'economia italiana, dopo aver superato con successo l'inverno, eviterà ciò che solo qualche mese fa sembrava fosse decisamente una fase recessiva. La crescita ha acquisito slancio e, nonostante le difficoltà di una clientela sotto pressione e di bilanci familiari che si barcamenano in questo prolungato periodo di aumento dei prezzi medi, il mercato della domanda mostra resilienza. In aggiunta, l'ottimismo è aumentato, toccando il più alto valore dalla primavera dello scorso anno, alimentato dall'ennesimo rallentamento dell'inflazione dei costi. Resta tuttavia un residuo di cautela sul fronte delle assunzioni, soprattutto in un periodo di rialzo salariale: i livelli del personale di febbraio sono aumentati, ma al tasso più lento in un anno".