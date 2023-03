PMI Composito Italia: a febbraio si rafforza la crescita del settore privato



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia di febbraio ha mantenuto il suo recente miglioramento, segnando un rialzo a 52.2 da 51.2 di gennaio.

La solida crescita a livello aggregato rispecchia il forte incremento della produzione manifatturiera e il modesto rialzo dell’attività terziaria.

Dai dati raccolti a febbraio, il volume dei nuovi ordini ha indicato un rialzo di portata simile anche se, vista la capacità in eccesso nel manifatturiero e terziario, il lavoro inevaso ha continuato a ridursi a livello composito.

L'andamento dell'inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita di febbraio si è mostrato al ribasso.

I costi in particolare hanno indicato l'aumento più debole in quasi due anni, mentre le aziende manifatturiere hanno registrato una contrazione marginale per la prima volta da giugno 2020.

In conclusione, la fiducia sul futuro ha continuato a migliorare a livello composito, segnando il valore più alto in un anno.