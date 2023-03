PMI Composito Eurozona: a febbraio la più forte espansione dell’economia da giugno 2022



L’attività economica del settore privato dell’eurozona ha indicato a febbraio una crescita per il secondo mese consecutivo, accelerando l’espansione al tasso più alto in otto mesi grazie ad una ritrovata stabilità della produzione manifatturiera e all’incremento dell’attività terziaria. Nel dettaglio, il flusso dei nuovi ordini è aumentato per la prima volta da maggio 2022 grazie alla crescita dell’attività dei clienti che, come riportato dal campione d’indagine, ha rafforzato la domanda di base. Con la persistente attività di assunzione delle aziende dell’eurozona, continua la tendenza al ribasso per le commesse inevase. Il livello di fiducia inoltre è salito ad un picco in 12 mesi, restando comunque inferiore ai valori raggiunti prima dell’invasione russa in Ucraina. Allo stesso tempo, l’elevata riduzione dei costi manifatturieri ha in realtà nascosto l’aumento dell’inflazione dei prezzi di vendita dei servizi. Il tasso generale delle spese operative è stato il più lento in quasi due anni.

In aumento rispetto a 50.3 di gennaio, l’Indice destagionalizzato S&P Global PMI della Produzione Composita dell’Eurozona di febbraio è salito a 52.0, indicando per il secondo mese consecutivo un valore superiore a 50.0, che separa la crescita dalla contrazione.