IHS Markit PMI Settore Terziario: a febbraio, ripresa della produzione



Con la riduzione delle difficoltà causate dalla variante Omicron e con l'allentamento delle restrizioni pandemiche che hanno permesso la ripresa della domanda, gli ultimi dati PMI di febbraio hanno segnalato una ripresa della crescita del settore terziario italiano. Allo stesso tempo, la pressione sui costi si è intensificata ed è stata ampiamente collegata ai crescenti costi energetici ma anche agli incrementi sui salari e all'aumento dei prezzi imposti dai fornitori. In particolare, il tasso di inflazione dei costi è salito a valori record, con il conseguente innalzamento al tasso più veloce in tre mesi delle tariffe medie applicate al cliente.L'Indice principale destagionalizzato IHS Markit PMI dell'Attività Terziaria in Italia è tornato di nuovo al di sopra della soglia di non cambiamento di 50.0, salendo a febbraio a 52.8 da 48.5 di gennaio. Questo ha segnalato un nuovo incremento della produzione terziaria, con un tasso di crescita generalmente forte.

Crescono le commesse

Al centro della nuova espansione di febbraio c'è il nuovo aumento del livello delle commesse ricevute dalle aziende terziarie in Italia. Dopo la contrazione di gennaio, il flusso dei nuovi ordini ha indicato un forte incremento con il campione monitorato che ha registrato un miglioramento della domanda dovuto all'allentamento delle restrizioni anti COVID-19. C'è da dire però che il tasso di espansione si è mantenuto più lento rispetto ai livelli osservati nel 2021. Similmente e per la prima volta da novembre, le nuove commesse estere sono aumentate e in modo generalmente marginale. Le aziende campione hanno segnalato un miglioramento della domanda estera. A metà del primo trimestre dell'anno, le vendite maggiori hanno tuttavia posto maggiore pressione sulla capacità operativa aumentando l'accumulo di ordini inevasi per il sesto mese consecutivo. Il campione monitorato ha segnalato che a pesare sulla capacità hanno contribuito la carenza di personale e i disagi sulle forniture. Il tasso di espansione è stato il più lento da settembre e tuttavia soltanto marginale. Tra le cause di quest'ultima ondata inflazionistica dei costi di febbraio, oltre alle diffuse segnalazioni di aumenti dei costi energetici, si sono riscontrare anche difficoltà di rifornimento. Le spese gestionali sono di nuovo aumentate, con un tasso di inflazione che ha toccato il record d'indagine per il secondo mese consecutivo. Ne è quindi conseguito un nuovo aumento delle tariffe medie applicate dai fornitori italiani di servizi, che ha esteso l'attuale sequenza di incremento iniziata lo scorso ottobre. Dai dati raccolti in sede d'indagine, le aziende hanno trasferito parte dei costi maggiori ai clienti finali. Il tasso di incremento dei prezzi di vendita è stato elevato ed il più rapido degli ultimi tre mesi.