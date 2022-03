IHS Markit PMI Composito Italia: a febbraio la crescita privata cresce grazie al terziario



Secondo IHS Markit la crescita privata risulta in salita rispetto a 50.1 di gennaio, l'Indice destagionalizzato della Produzione Composita in Italia di febbraio ha indicato 53.6, segnalando un’espansione forte e accelerata della produzione del settore privato. L’indice composito è una media ponderata dell’Indice della Produzione Manifatturiera e dell’Indice dell’Attività Terziaria. L’attività economica terziaria è tornata in crescita dopo la leggera contrazione di gennaio dovuta all’ondata Omicron, mentre la produzione industriale è aumentata a tassi più rapidi. Il flusso di nuovi ordini ricevuti a febbraio dalle aziende del settore privato è aumentato a ritmo più elevato, con i servizi che hanno riportato un nuovo miglioramento della domanda.

Ordinativi dall’estero

Dall’estero, gli ordini sono ulteriormente aumentati ad un tasso fortemente accelerato. Le maggiori vendite di febbraio hanno tuttavia aumentato la pressione sulla capacità operativa delle aziende, che hanno registrato un moderato incremento del livello delle commesse inevase per il dodicesimo mese consecutivo. Di conseguenza, le aziende hanno continuato ad assumere personale aggiuntivo ma ad un tasso che a febbraio è risultato il più lento da maggio scorso e solo complessivamente marginale. Per quanto concerne gli altri indici, le aziende italiane hanno registrato un nuovo incremento dei costi, indicando oltretutto il tasso di inflazione più rapido della storia dell’indagine. I prezzi medi di vendita quindi imposti dalle aziende hanno indicato di nuovo un forte rialzo. Concludendo, la fiducia è rimasta storicamente forte.