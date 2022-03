IHS Markit PMI Composito Eurozona: a febbraio migliora la crescita ma divampa l'inflazione

A febbraio, la domanda di beni e servizi provenienti dall’eurozona è aumentata per il dodicesimo mese consecutivo con il ritmo progressivo di crescita più veloce da settembre scorso. In entrambi i settori l’incremento dei nuovi ordini è stato più forte. L’attività economica ha tratto vantaggio anche delle condizioni della domanda proveniente dai mercati esteri visto che le esportazioni sono aumentate. Anche se ha indicato il ritmo di crescita più veloce degli ultimi quattro mesi, tale rialzo è stato poco più lento della media registrata durante gli ultimi 15 mesi di sequenza di espansione.

Per sostenere il livello dell’attività e far fronte al crescente flusso di nuovi ordini, a febbraio il settore privato dell’eurozona ha aumentato gli organici. Il tasso di creazione occupazionale ha inoltre preso vigore, accelerando al valore più forte in tre mesi. L’aumento delle assunzioni è stato particolarmente elevato nel manifatturiero, ma anche nel terziario dove ha registrato un valore forte rispetto ai dati storici. La crescita degli organici è anche coincisa con un migliorato livello di ottimismo economico nel mese di febbraio.

Permangono difficoltà nelle capacità operative

L’Indice sulle Previsioni Future ha toccato il valore maggiore in otto mesi. Nonostante l’incremento delle forze lavoro, i dati raccolti nell’ultima indagine hanno continuato ad evidenziare difficoltà della capacità operativa di febbraio, dal momento che il lavoro inevaso è aumentato. Il tasso di accumulo di commesse in giacenza è stato il più veloce degli ultimi sei mesi e tra i maggiori nella storia dell’indagine. Infine, i dati dell’ultima indagine hanno indicato un’intensificazione delle pressioni sui prezzi nell’eurozona di febbraio. Per il secondo mese consecutivo i costi hanno registrato un aumento più veloce. Il tasso di inflazione è stato inoltre il secondo più rapido di sempre, superato soltanto dal picco di novembre scorso. L’inflazione dei prezzi di vendita di febbraio ha nel frattempo toccato il record d’indagine.