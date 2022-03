Cosa significa oligarca?



Il termine oligarca è molto utilizzato, ma non tutti sanno cosa significa realmente, quindi vale la pena fornire una definizione.

Cos'è un oligarca?

In generale, un oligarca è un individuo d'élite che esercita una notevole influenza politica nella società. Un'oligarchia è una forma di governo caratterizzata da pochi oligarchi (più o meno corrotti e corruttibili) con una presa smisurata sul potere .

Perché sono così importanti in Russia?

Per rispondere, bisogna risalire al crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Negli anni successivi alla sua scomparsa, il paese ora conosciuto come Russia iniziò il processo di privatizzazione di molti dei beni di valore posseduti dal governo durante i suoi giorni di regime comunista.

Ma le aste per questi beni erano "truccate", esattamente come se in Monopolt facciamo il banchiere!

In pratica, attraverso legami politici è stato possibile mettere le mani su aziende di incredibile valore a prezzi estremamente scontati.

La storia di Abramovich, tanto per citare un esempio di oligarca, ha permesso di guadagnare una fortuna.

Nel 1995 Abramovich ha acquisito una partecipazione del 50% in Siberian Oil Co. (Sibneft, in breve) per il prezzo stracciato di ~ $ 100 milioni, e in seguito ha ottenuto una quota di maggioranza.

10 anni dopo, il colosso energetico russo Gazprom ha acquistato Sibneft per oltre 13 miliardi di dollari. Abramovich ha raccolto circa $ 10 miliardi di proventi.