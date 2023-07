HCOB PMI Manifatturiero: forte crollo a giugno della produzione e dei nuovi ordini

I fornitori delle imprese manifatturiere italiane hanno beneficiato della ridotta domanda, ponendo fine a qualsiasi forma di pressione sulla catena di distribuzione nel corso del mese. Conseguentemente all’eccesso di giacenze riportato presso i fornitori, i tempi medi di consegna sono migliorati drasticamente e per il quarto mese consecutivo. A giugno i prezzi di acquisto hanno riportato un forte calo, diminuendo al livello più alto mai registrato dall’apice della crisi finanziaria nel 2009.

Anche i prezzi scendono

Parecchi beni hanno riportato una riduzione di costo a causa della riduzione di prezzo presso i fornitori in risposta alla minore domanda di mercato. Le aziende stesse hanno ridotto i loro prezzi di vendita, traferendo, qualora possibile, i minori prezzi di acquisto ai loro clienti. Detto questo, alcune aziende campione hanno segnalato che i loro clienti hanno deciso di rimandare gli ordini in quanto prevedono ulteriori tagli dei prezzi nei mesi prossimi. Il forte crollo degli ordini di giugno ha permesso alle aziende di concentrarsi sul loro lavoro inevaso. La contrazione degli ordini in fase di lavorazione si è intensificata ancora una volta, sottolineando l’entità del recente declino dei nuovi ordini e l’emergenza della capacità produttiva in eccesso presso il settore manifatturiero italiano.

La crescita sostenuta dell’occupazione ha aiutato le aziende anche a far fronte al carico di lavoro, anche se l’aumento netto è rimasto di nuovo marginale. Parecchie aziende hanno riportato di non aver rimpiazzato il personale dimissionario a causa dell’incertezza crescente sulle previsioni future. Anche se le aziende hanno avuto un approccio positivo riguardo al futuro, l’ottimismo è sceso notevolmente da maggio e ha raggiunto il livello più debole registrato dall’indagine in sei mesi.

Secondo Tariq Kamal Chaudhry Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Pare che la recessione del settore manifatturiero italiano, iniziata nella seconda parte del 2022, si sia intensificata. Con un valore di 43.8, l’Indice HCOB PMI per il settore manifatturiero di giugno ha raggiunto lo stesso livello minimo di quello avutosi durante lo scoppio della pandemia del coronavirus nella primavera del 2020. Inoltre, se a questo aggiungiamo il risultato di aprile, il crollo del settore dell’attuale trimestre è ancora più profondo. Tale affermazione è inoltre supportata dai sottoindici HCOB PMI della produzione e della quantità degli acquisti, entrambi in forte calo. La ragione principale della debolezza di questo settore ad alta intensità di capitale è probabilmente il notevole aumento dei costi di finanziamento conseguente all’impennata dei tassi d’interesse della BCE. L’entusiasmo per il calo dei prezzi di acquisto e del lavoro inevaso probabilmente sarà attenuato perché ormai è diventato principalmente l’espressione della pronunciata debolezza del settore. Il declino più veloce dei prezzi di acquisto nel corso degli ultimi quattro mesi va nella stessa direzione, e mostra un indebolimento del potere decisionale sui prezzi da parte delle aziende. Non solo a non convincere è la situazione attuale ma anche quella futura. Sia gli ordini nazionali che quelli esteri a giugno si sono ridotti sostanzialmente, con il settore manifatturiero che attualmente è supportato solo dagli ordini esistenti. Secondo il rapporto della Commissione europea (DG ECFIN), la durata della produzione attualmente assicurata dagli ordini in fase di lavorazione è ancora appena sotto i sette mesi e mezzo, dato questo che è ancora piuttosto elevato secondo gli standard storici. Nei prossimi mesi, il settore tuttavia potrebbe essere aiutato dai fondi del piano di ripresa NextGenerationEU, che attualmente è in attesa di essere lanciato a causa dei disaccordi tra Roma e Bruxelles”.