HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a giugno ancora in calo domanda e produzione

Forte calo dei prezzi di acquisto

Gli ultimi dati dell’indagine hanno indicato un nuovo forte calo dei prezzi medi di acquisto sostenuti dalle aziende manifatturiere dell’eurozona Il taglio dei costi industriali di giugno è stato di fatto il più veloce da luglio 2009. I dati settoriali hanno rivelato un particolare forte calo delle spese operative presso i produttori dei beni intermedi. Con il carico dei costi in diminuzione e la contrazione della domanda che sta causando un aumento della pressione competitiva, i prezzi di vendita dei beni dell’area euro sono diminuiti per il secondo mese consecutivo e al tasso maggiore in tre anni.

Per Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “Secondo l’indice PMI della produzione, a giugno la produzione manifatturiera dell’eurozona si è contratta per il terzo mese consecutivo, e ad un tasso in accelerazione che indica un peggioramento delle condizioni del settore. Anche i nuovi ordini sono diminuiti ad un tasso più veloce, aumentando ancora di più la possibilità che la produzione industriale, che secondo l’Eurostat nel primo trimestre era già diminuita ad un tasso mensile di 0.9%, diminuirà ancora una volta durante il secondo. È sempre più evidente che il settore industriale ad alta intensità di capitale sta reagendo negativamente all’impennata del tasso d’interesse della BCE. Le aziende intervistate hanno ridotto i loro livelli occupazionali per la prima volta da gennaio 2021, e l’attività di acquisto è calata ad uno dei tassi peggiori dell’indagine. I tagli dei prezzi di vendita per il secondo mese consecutivo non destano nessuna sorpresa considerata la debolezza della domanda e il rapido tasso di deflazione dei costi. Geograficamente parlando, la contrazione è stata generale, visto che a giugno tutte le quattro nazioni principali dell’eurozona sono rimaste in contrazione. In termini di nuovi ordini, in Germania la debolezza della domanda è più pronunciata, seguita dall’Italia e dalla Francia. I tempi medi di consegna continuano a normalizzarsi, con il rispettivo indice che ha segnalato che da febbraio le aziende campione dell’eurozona stanno ricevendo le loro consegne più rapidamente rispetto al mese precedente. Mentre sembra che le aziende non si lamentino più di tanto dei tempi medi di consegna, la carenza di materiale rimane ancora un problema persistente. Per esempio, secondo il rapporto della Commissione europea (DG-ECFIN), circa il 28% delle aziende dell’eurozona ha lamentato una carenza di materiale nel secondo trimestre mentre nel 2019 la percentuale era poco inferiore al 7%”.