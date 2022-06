S&P Global PMI composito eurozona: a maggio crescita sostenuta dal terziario ma in calo

Problemi di organico, carenza di materiale e aumento del flusso di nuovi ordini hanno tutti contribuito ad aumentare l’accumulo di ordini in giacenza. Per ridurre il lavoro inevaso e soddisfare la domanda prevista, i livelli occupazionali di maggio del settore privato dell’eurozona sono aumentati, indicando il più alto tasso di incremento in dieci mesi. La fiducia è tuttavia leggermente diminuita, segnando il valore più debole da metà 2020. I timori principali citati dalle aziende monitorate sono stati la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi, il freno sui rifornimenti ed un generale rallentamento dell’economia.

In merito ai prezzi, i dati dell’ultima indagine hanno continuato ad evidenziare severe pressioni inflazionistiche nell’eurozona. Anche se l’incremento dei prezzi d’acquisto è stato il più lento in tre mesi, ha indicato l’andamento più veloce di qualsiasi altro valore precedente. Secondo il parere delle aziende intervistate, all’aumento del costo del lavoro e dei costi d’utenza si è unito l’aumento del costo delle materie prime e del carburante. Per proteggere i margini, a maggio sono stati aumentati i prezzi di vendita, registrando il secondo tasso di inflazione più rapido in assoluto, superato solo da quello di aprile.

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, "La forte richiesta di servizi di maggio ha contribuito a sostenere un robusto tasso di crescita economica, suggerendo che l’eurozona sta continuando a crescere ad un tasso equivalente a poco più dello 0.5% di crescita del PIL. Nei prossimi mesi, tuttavia, i rischi appaiono tendenti al ribasso. Il settore manifatturiero resta ostacolato in modo preoccupante dalla carenza di approvvigionamento e le aziende e le famiglie sono circondate dall’impennata dei costi. Ci sono anche segnali che lo slancio dell’economia dovuto alla domanda di servizi precedentemente repressa grazie all’attenuamento delle restrizioni pandemiche, sta cominciando a ridursi. Non è una sorpresa, dunque, che la fiducia sia tendente al ribasso, indicando il valore peggiore dall’inizio delle restrizioni pandemiche, poiché le aziende hanno ridotto le loro aspettative di crescita per il prossimo anno. Il destino a breve termine dell’economia dell’eurozona dipenderà dunque da quanto l’indebolito slancio della domanda repressa possa controbilanciare i freni dell’incertezza geopolitica causati dalla guerra in Ucraina, dalle difficoltà della catena distributiva e dal crescente costo della vita, quest’ultimo forse esasperato dall’irrigidimento delle condizioni monetarie. I prossimi mesi si mostrano chiaramente ardui per l’eurozona e, nonostante l’incoraggiante espansione del settore terziario, una contrazione economica non può essere esclusa”.