S&P Global PMI composito: Italia a maggio in crescita per il sedicesimo mese consecutivo



L'Indice S&P Global PMI della Produzione Composita in Italia (terziario più manifatturiero) è sceso a maggio a 52.4 da 54.5 di aprile, registrando il sedicesimo mese consecutivo di crescita del settore privato italiano. Settorialmente, la produzione manifatturiera ha indicato la prima contrazione in due anni causata dagli attuali problemi di rifornimento e dalla domanda debole, mentre l’attività terziaria è aumentata ad un tasso più lento. Una tendenza simile è stata registrata nei nuovi ordini ricevuti a maggio dalle aziende italiane. Il flusso in entrata delle commesse ha infatti indicato un'espansione rallentata ai minimi in quattro mesi, in parte collegata alla prima contrazione degli ordini esteri in 18 mesi. A maggio, nonostante il tasso di accumulo di ordini inevasi sia stato il più lento da marzo 2021, la capacità operativa ha continuato a subire pressioni. Il ritmo di creazione occupazionale ha tuttavia segnalato un leggero incremento rispetto ad aprile, peraltro generalmente forte. In merito ai prezzi, il tasso di inflazione di maggio sia dei costi che dei prezzi di vendita è rallentato rispetto ai record recenti, restando comunque tra i più forti di sempre.

Secondo Lewis Cooper, Economist presso S&P Global Market Intelligence, "Il marcato rialzo del settore terziario ha assicurato a maggio l'espansione del settore privato, la cui crescita è rallentata a valori marginali, vista la prima contrazione della produzione industriale in due anni. In altri ambiti, gli ostacoli inflazionistici sono rimasti severi, con i tassi compositi di costi e prezzi di vendita che si avvicinano ai recenti record, sebbene a maggio abbiano indicato un rallentamento. L'impennata dei costi, la riduzione della domanda e l'indebolimento dell'espansione del settore privato hanno pesato sull'ottimismo di maggio, così come i timori per la guerra in Ucraina, riducendo la fiducia al valore più debole da novembre 2020. Nonostante i molteplici impedimenti, l'economia italiana sembra tenere duro. Il terziario resta tuttavia l'unica nota positiva e, se gli ostacoli non si riducono, un'ulteriore diminuzione dello slancio di crescita o una forte contrazione del manifatturiero, potrebbero trascinare l'economia in territorio di contrazione".