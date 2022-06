S&P Global PMI Settore Terziario: a maggio la crescita rallenta ma rimane solida

Aumentano le commesse e il lavoro inevaso

In merito agli altri indicatori dell'indagine, a metà del secondo trimestre sono riemerse pressioni sulla capacità, evidenziate dai dati relativi al volume del lavoro inevaso. Le aziende intervistate hanno segnalato che a causare l'aumento degli ordini ricevuti ma non ancora processati è stata principalmente la forte richiesta di servizi. Il tasso di accumulo è stato tuttavia solo complessivamente marginale. Il forte afflusso di nuovi ordini di maggio ha dato impulso ad una nuova tornata di assunzioni, estendendo l'attuale sequenza di incremento di posti di lavoro a poco più di un anno. Dai dati raccolti, le aziende hanno aumentato i loro organici per il maggiore carico di lavoro con una creazione occupazionale che ha indicato il valore più alto da luglio 2007. I dati di maggio raccolti tra le aziende terziarie in Italia hanno inoltre registrato pressioni inflazionistiche ancora severe.

L'onere medio dei costi è aumentato per il ventiquattresimo mese consecutivo ed è stato collegato ad una combinazione di fattori quali l'aumento dei costi di personale, carburante ed energia insieme alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina.

Rallentano i prezzi alla produzione

Il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto è stato il più lento in quattro mesi ma, precedentemente a questo periodo, ha indicato un valore record dall'inizio della rispettiva raccolta dati nel 1998. Le tariffe medie applicate ai clienti dalle aziende terziarie in Italia sono di conseguenza aumentate ulteriormente nel mese di maggio. Le aziende intervistate hanno collegato l'aumento al tentativo di recuperare margini a fronte della crescita dei costi. Il tasso di incremento dei prezzi di vendita ha indicato una leggera frenata rispetto al picco di aprile, restando comunque il secondo maggior valore di sempre. Concludendo, i dati di maggio hanno evidenziato una forte moderazione della fiducia del settore terziario italiano sulle prospettive di attività nei prossimi 12 mesi. L'Indice di Attività Futura si è ridotto di quasi 5 punti da aprile, crollando al valore minimo da novembre 2020. Il campione intervistato lo ha collegato alle preoccupazioni sulla guerra in Ucraina, all’instabilità del mercato finanziario, alle pressioni inflazionistiche, ai costi energetici e ai timori di una recessione economica. Le aziende che hanno invece mostrato ottimismo, lo hanno attribuito alla speranza di una domanda elevata, legata in parte alla riapertura di settori a diretto contatto col pubblico e alla ripresa dei viaggi internazionali.