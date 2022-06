Al via Italian Metaverse Biz Summit ‘22: il primo evento italiano dedicato al metaverso, organizzato da Metacultura Digitale

Siccome lo sviluppo del Metaverso richiederà la collaborazione tra aziende, creatori e responsabili politici, è necessario proporre incontri che permettano di approfondire non solo la conoscenza, ma anche mostrare quali sono le opportunità da cogliere e i rischi. Diverse aziende, tra cui Meta, che è la rinominazione di Facebook, Microsoft, Roblox, Decentraland, The Sandbox ed Epic, stanno investendo nelle loro versioni del metaverso, supportate da abilitatori tecnologici come il 5G, l’intelligenza artificiale (AI), l’edge e il cloud computing, ma anche dalle cryptovalute, dallo sviluppo degli NFT fino alla creazione di collezioni esclusivamente digitali. Si considera che nel 2020 la dimensione del business legato al Metaverso si attestava attorno ai 50 miliardi di dollari ma, secondo una stima effettuata da Grayscale, già nel 2024 dovrebbe raggiungere un valore di 800 miliardi, per toccare la quota dei 1.000 miliardi già nel 2025.

“Il Metaverso è un mercato sconfinato – ha dichiarato Gigi Beltrame, curatore dell’evento per Synergo! e attualmente impegnato nella creazione dell’Associazione “Metacultura Digitale” -, con tassi di crescita incredibili e una creazione di posti di lavoro che promette bene. E’ un’occasione da cogliere per le aziende, molti settori, come quello della moda e del retail sono già protagonisti, perché rappresenta una rivoluzione del modo di fare business. Non stiamo parlando di un ritorno al passato perché qui c’è un incrocio di tecnologie mature, come AR o VR, Intelligenza Artificiale, commercio elettronico, con aspetti economici come le cryptovalute e gli NFT, nonché con le applicazioni che già sono tra noi, che dicono che oggi ogni persona vive 4 dimensioni, le tre della realtà fisica e quella del digitale che sta diventando anch’essa tridimensionale e arricchente. Ogni accostamento con il passato, se pensiamo a Second Life, è estremamente fuorviante perché il livello di coinvolgimento non è semplicemente in spazi virtuali, ma in esperienze che possono assumere molteplici forme. Stiamo parlando di riunioni, ma anche di educazione, di formazione o manutenzione, di spettacoli o di arte. A differenza del passato, c’è un vero e proprio ecosistema che ruota attorno alle esperienze digitali, compresa un’economia nascente, ma già molto sviluppata”.