Migliora anche il clima di fiducia

Grazie alla domanda, anche la crescita delle vendite è stata generale con incrementi registrati sia sul mercato nazionale che internazionale. Il numero di commesse estere ricevute è aumentato per il sesto mese consecutivo, indicando il più forte incremento netto da settembre 2014, ovvero quando i dati compositi relativi a questo parametro sono stati introdotti per la prima volta.

L’aumento dei nuovi ordini è stato tale che le aziende hanno avuto difficoltà nel gestirli, come evidenziato dall’accumulo di commesse non completate in crescita per il terzo mese consecutivo. Il tasso di incremento è oltretutto accelerato, toccando il livello più alto in più di 18 anni di raccolta dati corrispettiva. Tutto questo ha spinto le aziende ad assumere personale aggiuntivo per il quarto mese consecutivo, indicando il maggior incremento netto in più di due anni e mezzo, guidato da Germania e Irlanda.

La fiducia sulle prospettive di affari futuri è anch’essa migliorata nel mese di maggio, segnando un record da metà 2012, quando cioè i dati comparabili sono stati per la prima volta disponibili. Questo è avvenuto nonostante i continui segnali di pressione sui costi. I prezzi di acquisto generali sono infatti fortemente aumentati registrando il valore più alto in più di un decennio. I tentativi di trasferire i costi più alti ai clienti hanno portato all’aumento record storico dei prezzi di vendita.

Williamson (IHS Markit): preoccupano i vincoli sulla capacità operativa

Secondo Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit, “a maggio, l’ampio settore terziario dell’eurozona è ritornato a crescere, dando inizio ad un forte recupero che probabilmente rimarrà costante durante tutta l’estate. Le aziende che rispondono all’indagine hanno riportato la più forte ripresa della domanda dall’inizio del 2018, con la fiducia in aumento per l’allentamento delle restrizioni e per l’avanzamento della campagna di vaccinazione. Dopo l’applicazione delle più restrittive misure anti Covid-19 che con lo scorso aprile sono durate un anno, nel mese di maggio si è avuto un generale e significativo allentamento e, almeno fino al prossimo autunno, dovremmo assistere ad ulteriori attenuazioni, sempreché si eviteranno nuove significative ondate pandemiche. Con il procedere dell’estate tali riduzioni dovrebbero facilitare un graduale ritorno a condizioni economiche più regolari.